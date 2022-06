iPhone 13 vs. iPhone 14: Jetzt kaufen oder warten?

Noch ist die iPhone-13-Serie aktuell. Die neuen Modelle werden voraus­sicht­lich in knapp drei Monaten von Apple auf der alljähr­lichen September-Keynote vorge­stellt. Wer mit einem neuen iPhone lieb­äugelt, der könnte noch die wenigen Monate bis zum iPhone 14 warten und bekäme dann ein top aktu­elles Modell, meint teltarif.de-Redak­teur Markus Weidner. Auf der anderen Seite handelt es sich beim iPhone 13 weiterhin um ein gutes Smart­phone mit Kauf­emp­feh­lung, meint teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds.

Nach­fol­gend lesen Sie, was für das iPhone 13 spricht und warum es sich lohnen könnte, auf das iPhone 14 zu warten.

Alex­ander Emunds: Darum lohnt sich das iPhone 13 noch

teltarif.de-Redakteur Alexander Emunds findet, dass das iPhone 13 (Pro) weiterhin eine gute Wahl ist

Bild: teltarif.de

Das iPhone aus dem Hause Apple ist deut­lich preis­sta­biler als so manch anderes Smart­phone-Modell aus dem Android-Lager. Das heißt, der Preis für ein iPhone fällt weniger schnell. Nach einer gewissen Zeit lassen sich aber trotzdem im Vergleich zu der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers einige Euro sparen. Und so ist es derzeit bei der iPhone-13-Serie. Ein Beispiel ist die Basis-Version des iPhone 13 (128 GB). Während die UVP mit 899 Euro ange­setzt ist, liegt der aktu­elle Markt­preis rund 70 Euro darunter.

Ein weiteres Argu­ment für die iPhone-13-Serie ist die lange Update-Versor­gung seitens des Herstel­lers. Die iPhones gehören zu den Geräten auf dem Markt, die in der Regel über mehrere Jahre Soft­ware-Updates erhalten. Einen Ausblick, welche Smart­phones iOS 16 erhalten sollen, hat Apple im Zuge der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC selbst veröf­fent­licht. Darunter ist auch das iPhone 8 aus dem Jahr 2017 zu finden - ein nunmehr beinahe fünf Jahre altes Modell. Ob es noch iOS 17 erhalten wird, steht in den Sternen. Bis die Version aber voraus­sicht­lich im September 2023 veröf­fent­licht wird, verfügt das iPhone 8 bis dahin über die aktu­elle Apple-Soft­ware.

Für die iPhone-13-Serie könnte man nun eine Hoch­rech­nung anstellen und davon ausgehen, dass iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max eben­falls fünf bis sechs Jahre mit Updates versorgt werden. Wer sich also jetzt für ein erst rund neun Monate altes iPhone 13 entscheidet, wird voraus­sicht­lich bis 2027 oder 2028 aktu­elle Soft­ware zur Verfü­gung gestellt bekommen.

Eine klei­nere Notch ist für mich kein Kauf­argu­ment

Apple ist nun dafür bekannt, Designs über mehrere Gene­rationen beizu­behalten. Gerüchten zufolge sollen nur iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ein völliges Re-Design des Displays in Form zweier Kamera-Löcher statt einer breiten Notch erfahren. Das iPhone 14 und eine neue Größe, die iPhone 14 Max genannt werden könnte, sollen weiterhin die breite Bade­wannen-Notch aus dem Display geschnitten bekommen. Von daher wird in den Augen des Herstel­lers zumin­dest teil­weise das Design der iPhone-13-Serie weiterhin als "modern" gelten.

Ein Kauf­argu­ment wäre ein neues Display-Design für mich jeden­falls nicht, auch wenn ich beim Blick auf die zahl­rei­chen kleinen Kamera-Löcher der Android-Konkur­renten weniger Ausschnitt im iPhone-Display begrüßen würde.

Weiterhin ist zu erwarten, dass Apple bei der iPhone-14-Serie in Sachen Kamera und Akku­leis­tung nach­bes­sert. Aller­dings sind die Leis­tungen von iPhone 13 und Co. dies­bezüg­lich schon gut. Selbst mit Upgrades und neuen Features wage ich zu bezwei­feln, dass es eine ganz große Revo­lution geben wird. Ich denke viel­mehr, die iPhone-14-Serie ist nur der nächste Evolu­tions­schritt, der aber nicht unbe­dingt ausreicht, um die iPhone-13-Serie gänz­lich in den Schatten stellen zu können.

Früher nannte Apple Gene­rationen mit weniger großen Neue­rungen "S". Seit dem iPhone XS hat sich Apple von dieser Namens­gebung distan­ziert. Klingt auch logisch, poten­zielle Käufer könnten so auf den Trichter kommen, die "S"-Gene­ration zu über­springen und auf ein besseres Upgrade in Form des Nach­fol­gers zu hoffen.

Wenn Sie sich für iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max inter­essieren, können Sie Details zu den Modellen jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

Markus Weidner: Darum lohnt es sich, auf das iPhone 14 zu warten

teltarif.de-Redakteur Markus Weidner findet, dass es sich in jedem Fall lohnt, auf das iPhone 14 zu warten

Bild: teltarif.de Wer beim Kauf eines neuen Smart­phones keinen Zeit­druck hat (etwa weil das bisher verwen­dete Gerät irrepa­rabel ist) und die Veröf­fent­lichung eines Nach­fol­gers für das ins Auge gefasste Modell fast schon absehbar ist, sollte auf die Neuvor­stel­lung warten. Das gilt insbe­son­dere für Mobil­tele­fone, die im eher höher­prei­sigen Segment ange­sie­delt sind. Sonst gibt man unter dem Strich doch recht viel Geld aus und ärgert sich mögli­cher­weise im Nach­hinein, dass es doch nur das "alte" Modell geworden ist.

Auch tech­nisch sind vom iPhone 14 Verbes­serungen zu erwarten - auch in Berei­chen, die bei den Gerüchten zur neuen Smart­phone-Gene­ration von Apple nicht im Vorder­grund stehen. Zwar bietet das iPhone 13 gegen­über dem iPhone 12 eine verbes­serte Unter­stüt­zung für die 5G-Netze. Die Kombi­nation von LTE 800 als "Anker" und 5G auf 700 MHz ist jedoch nicht möglich. Von der neuen iPhone-Gene­ration ist zu erwarten, dass dieses Manko nicht mehr besteht. 5G Stan­dalone funk­tio­niert mit dem iPhone 13 auf 700 MHz, nicht aber auf 3600 MHz. Auch diese Einschrän­kung sollte beim Nach­folger wegfallen.

Nun könnte man argu­men­tieren, dass 5G für viele Kunden noch keine Rolle spielt. Das mag auf den ersten Blick heute noch so sein. Doch der neue Netz­stan­dard wird sukzes­sive wich­tiger. Gerade wenn man ein Smart­phone länger­fristig betreiben möchte, sollte das Gerät daher die best­mög­liche Unter­stüt­zung der aktu­ellen Technik bieten. Wer Bundes­liga-Spiele, Konzerte und Festi­vals besucht, kann ein Lied über die Netz­über­las­tungen singen. 5G kann dazu beitragen, dass der mobile Internet-Zugang auch dann noch brauchbar ist, wenn viele Kunden gleich­zeitig auf das Netz zugreifen.

Verbes­serungen für die Kamera?

Die iPhones von Apple haben von Haus aus eine gute Kamera. Es gibt aber bei allen bishe­rigen Modellen Einschrän­kungen, wenn es um den Zoom geht. Hier bieten Mitbe­werber wie Samsung oder Huawei mehr. Es gibt aller­dings Hinweise darauf, dass auch Apple seinen Smart­phones künftig Kamera-Linsen mit höherer Auflö­sung spen­diert. Unklar ist, ob das schon beim iPhone 14 der Fall ist. Es wäre aber ärger­lich, jetzt ein iPhone 13 mit 12-Mega­pixel-Kamera ange­schafft wird und zwölf Wochen später kommt Apple mit dem Nach­folger um die Ecke, der dann ein 48-Mega­pixel-Objektiv an Bord hat.

Abzu­warten bleibt, wie Apple das Display verän­dert. Ich persön­lich habe mich an die Notch gewöhnt und mich mit dieser Ausspa­rung arran­giert. Dennoch hoffe ich, dass diese beim iPhone 14 noch­mals kleiner wird. Inter­essant wäre das für Infor­mationen, die bei iPhones mit Notch derzeit nur darge­stellt werden, wenn das Kontroll­zen­trum geöffnet wird. Zu nennen wären hier beispiels­weise der Akku­stand in Prozent und Infor­mationen zu mögli­cher­weise gesetzten Rufum­lei­tungen.

Für einen Wechsel von der Light­ning- zur USB-C-Buchse dürfte wiederum auch das iPhone 14 zu früh kommen. Zumin­dest ist sich die Gerüch­teküche einig, dass wir erst im kommenden Jahr Smart­phones von Apple sehen werden, die die auch bei anderen Herstel­lern übliche und von der Politik gefor­derte Anschluss­norm bietet.

Was ist Ihre Meinung dazu? Jetzt noch das iPhone 13 kaufen oder auf das iPhone 14 warten? Schreiben Sie uns gerne im Forum.