iPhone 13 (Pro): Bis zu vier Wochen Wartezeit

Neue iPhones schlecht verfügbar

Mit jeder Minute Verzö­gerung wurden aller­dings auch die Bestände an neuen Smart­phones von Apple knapper, denn bei einigen Käufern klappte auch die Bezah­lung. Das bedeutet: Inter­essenten konnten ihr Wunsch-Gerät nicht mehr für die Liefe­rung zum 24. September bestellen. Apple nennt im Online Store inzwi­schen spätere Liefer­temine. Je nach Modell kann die Liefe­rung zumin­dest noch kommende Woche klappen. Für das iPhone 13 Pro (Max) rechnet Apple teil­weise erst mit einer Liefe­rung in der letzten Oktober-Woche.

Liefer­termin-Angaben oft "pessi­mis­tisch"

Fotos: Apple/teltarif.de, Montage: teltarif.de Die Erfah­rungen in der Vergan­gen­heit haben gezeigt: Die Angaben von Apple bezüg­lich der Liefer­ter­mine sind oft "pessi­mis­tisch". In vielen Fällen werden die Geräte doch etwas früher als ange­geben gelie­fert. Darauf verlassen kann man sich indes nicht. Noch schlechter sieht es bei den Mobil­funk-Provi­dern oder Amazon an. Hier gibt es derzeit noch gar keine Angaben dazu, wann das gewünschte iPhone-Modell gelie­fert werden kann.

Ein Blick in den Online Store des Herstel­lers und die Apple Store App zeigt einen Weg, um doch bereits am 24. oder 25. September zum gewünschten iPhone 13 (Mini) bzw. iPhone 13 Pro (Max) zu kommen: Vorbe­stel­lungen zur Abho­lung in einem Apple Retail Store - beispiels­weise in Hamburg, Frank­furt am Main, München oder Berlin - sind für viele Modelle noch möglich.

Engpässe auch bei iPad mini 6

Die neuen Smart­phones sind nicht die einzigen Apple-Produkte, bei denen es zum Verkaufs­start Liefer­eng­pässe gibt. Für das iPad mini 6, das eben­falls im Rahmen des Special Events am Dienstag vergan­gener Woche vorge­stellt wurde, nennt Apple im eigenen Online Store zum Teil Liefer­ter­mine, die erst Anfang November liegen. Vorbe­stel­lungen für die neuen Tablets waren bereits direkt im Anschluss an die Keynote möglich.

Die neuen iPhone-Modelle werden mit iOS 15 ausge­lie­fert und die neuen Tablets von Apple werden iPadOS 15 an Bord haben. Wie bereits berichtet werden die neuen Betriebs­system-Versionen für iPhone und iPad noch heute erwartet.