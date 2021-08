Telekom startet iPhone-Reservierungs-Service

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Die Deut­sche Telekom hat ihren alljähr­lichen Reser­vie­rungs-Service gestartet. Wer sich auf diesem Weg ein Ticket sichert, soll von einer bevor­zugten Liefe­rung des "neuesten Smart­phones" profi­tieren. Auch einen "exklu­siven Vorteil auf Zubehör" sollen die Kunden bekommen. Das Angebot richtet sich an Neu- und Bestands­kunden, die sich für eines der Modelle des iPhone 13 inter­essieren, die voraus­sicht­lich Mitte September vorge­stellt werden. Apple iPhone 13 Datenblatt

Direkt mit der neuen Gene­ration der Smart­phones von Apple darf die Telekom - wie schon in den Vorjahren nicht werben. Als der Netz­betreiber, wie auch einige Mitbe­werber, das im Vorfeld des iPhone-5-Starts gemacht hatten, wurden die Akti­ons­seiten wenige Tage später ange­passt. Das legt die Vermu­tung nahe, dass Apple die Vorver­kaufs-Aktionen nicht frei­gegeben hatte.

Nun nennt die Telekom neben Apple auch Xiaomi und Samsung als Beispiele für Hersteller, die neue Smart­phones auf den Markt bringen. Xiaomi hat sogar tatsäch­lich ein Event für Mitte September ange­kün­digt, während Samsung seine neuen Fold­ables gerade erst vorge­stellt hat. Vom korea­nischen Hersteller werden wir somit voraus­sicht­lich erst Anfang kommenden Jahres wieder Smart­phone-High­lights sehen.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Auf ihrer Akti­ons­seite weist die Telekom darauf hin, dass MagentaEINS-Kunden auto­matisch von einer bevor­zugten Belie­ferung profi­tieren sollen. Zudem sei für Bestands­kunden zu beachten, dass das Reser­vie­rungs-Service-Ticket nur im Rahmen einer Vertrags­ver­län­gerung einge­löst werden kann. Dann müsste der Vertrag aber auch passend zum Verkaufs­start des iPhone 13 zur Verlän­gerung frei­gegeben sein.

Je eher sich Inter­essenten das Ticket sichern und nach dem offi­ziellen Vermark­tungs­start des gewünschten Smart­phones einlösen, desto früher ist nach Telekom-Angaben mit der Liefe­rung zu rechnen. Die Geräte werden auf dem Postweg gelie­fert, um zu vermeiden, dass sich in Corona-Zeiten Warte­schlangen vor den Telekom-Shops bilden. Per SMS, E-Mail oder Wallet-App will die Telekom regis­trierte Kunden über Neuheiten infor­mieren.

Der Reser­vie­rungs-Service richtet sich an Privat- und Geschäfts­kunden. Verpflich­tungen gehen Inter­essenten mit einer Vorre­gis­trie­rung nicht ein, zumal es abseits von Gerüchten noch keine Details zu den neuen Produkten gibt. Dieses Mal ist die Telekom nicht der erste deut­sche Provider, der Vorre­gis­trie­rungen für das neue iPhone sammelt. Wie berichtet, hat o2 bereits einen vergleich­baren Service einge­führt.