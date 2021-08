Bericht: Apple stellt iPhone 13 am 14. September vor

Das iPhone 12 wurde pande­mie­bedingt im vergan­genen Jahr nicht wie gewohnt im September, sondern erst einen Monat später vorge­stellt. Apple hatte Inves­toren im Vorfeld über die Verzö­gerung infor­miert. In diesem Jahr blieb eine solche Mittei­lung bislang aus. Auch die Gerüch­teküche war sich schon recht früh sicher: Das iPhone 13 wird im September gezeigt und noch im glei­chen Monat in den Handel kommen.

Nun berichtet das Online­magazin Macru­mors über einen mögli­chen Termin. Demnach könnten die vier neuen iPhone-Modelle im Rahmen eines Special Events in der dritten Septem­ber­woche präsen­tiert werden. Die Veran­stal­tung findet in der Regel diens­tags abends statt. Demnach könnte die Keynote, die aber­mals nur virtuell statt­findet, am 14. September ab 19 Uhr deut­scher Zeit abge­halten werden.

Sollte sich der Termin bestä­tigen, dann würden Apple, die Mobil­funk-Provider und andere Handels­partner ab dem 17. September Vorbe­stel­lungen für die neuen Smart­phones entge­gen­nehmen. Der eigent­liche Markt­start würde eine Woche später, am 24. September, erfolgen. Im Vorfeld der Markt­ein­füh­rung wäre außerdem mit der Frei­gabe der finalen Version von iOS 15 zu rechnen.

iPhone 13 Pro mit bis zu 1 TB Spei­cher­platz

iPhone-Event Mitte September

Foto: teltarif.de

Die meisten Gerüchte gehen für dieses Jahr von einem eher kleinen Upgrade gegen­über dem iPhone 12 aus. So sollen die neuen iPhones leis­tungs­fähi­gere Akkus und neue Kamera-Funk­tionen bekommen. Für die beiden Pro-Modelle wird außerdem mit dem bei anderen Herstel­lern längst übli­chen 120-Hz-Display gerechnet. Die Pro-Modelle könnten auch mit bis zu 1 TB Spei­cher­platz ausge­stattet sein.

Auf dem iPhone-Event wird Apple neben den Smart­phones voraus­sicht­lich auch eine neue Apple-Watch-Gene­ration und neue AirPods vorstellen. Die zweite Gene­ration der AirPods Pro werden wir aber voraus­sicht­lich erst im kommenden Jahr zu sehen bekommen und auch weitere Neuheiten wird Apple einem Bloom­berg-Bericht zufolge nicht bereits im September, sondern auf einem weiteren Event in diesem Jahr zeigen.

In der Vergan­gen­heit widmete Apple eine Keynote im Oktober oft neuen Tablets und Compu­tern. Das könnte auch in diesem Jahr so sein. Denn auch ein neues iPad mini, eine neue Gene­ration des MacBook Pro und mögli­cher­weise Neue­rungen bei verschie­denen Diensten sollen dem Bericht zufolge in den kommenden Monaten veröf­fent­licht werden.

