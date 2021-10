iPhone 13 Pro im Test: Das Genau-Richtig-iPhone

Das iPhone 13 Pro ist ziem­lich genau das gleiche Modell wie das iPhone 13 Pro Max, nur mit klei­nerem Display. Die Vorteile liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand: Während das iPhone 13 Pro Max einen Orden als Schwer­gewicht verdient hätte, bewegt sich das iPhone 13 Pro noch im Rahmen und wirkt im direkten Vergleich nahezu kompakt.

Wir nutzen in der Redak­tion verschie­dene iPhone-Modelle wie iPhone 11 Pro Max und iPhone 12 Pro Max mit 6,5-Zoll- bezie­hungs­weise 6,7-Zoll-Display. Die großen Größen haben ihre Vorteile, keine Frage. Über­rascht hat uns aber, wie gut das iPhone 13 Pro mit seinem 6,1-Zoll-Format aufschließt. Klar, merkt man den Unter­schied im direkten Vergleich, in der Nutzung erschien uns der aber nicht wie ein tief­grei­fender Kompro­miss. Das Display misst in der Diagonale 6,1 Zoll

Bild: teltarif.de

Design, Display, Perfor­mance

Das Design ist mit dem der anderen 13er-iPhones und gerade mit dem iPhone 13 Pro Max iden­tisch. Die Notch ist im Gegen­satz zur Vorgänger-Serie glück­licher­weise kleiner geworden, ist aber weiterhin sehr promi­nent und nach wie vor das breite Pendant zu den Punch Holes der Andro­iden. Man kann sich letzt­lich an alles gewöhnen, iPhone-Nutzer werden das sicher­lich bestä­tigen können.

Das iPhone 13 Pro wiegt 204 Gramm - das geht in Ordnung. Mit dem 6,1-Zoll-Format liegt das Gerät gut in der Hand. Die Kamera auf der Rück­seite ist in diesem Jahr ziem­lich üppig ausge­fallen, nicht nur optisch, sondern auch das Gewicht betref­fend. Stark kopf­lastig ist das iPhone 13 Pro aber nicht. Es entsteht schnell der Eindruck von einer vorteil­haften Gewichts­ver­tei­lung, wenn das Gerät in der Hand gehalten wird. Das iPhone 13 Pro ist erst­klassig verar­beitet, der Rahmen aus Edel­stahl verstärkt den Premium-Charakter. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Da in allen vier neuen iPhones der gleiche Prozessor vom Typ A15 Bionic arbeitet, ist wie wir auch schon im Test des iPhone 13 Pro Max fest­gestellt haben, die Perfor­mance auf einem top Niveau. Eine flüs­sige Bedie­nung wird auch durch das neue OLED sugge­riert, das nun Bild­wie­der­hol­raten adaptiv bis zu 120 Hz unter­stützt. Damit holt Apple endlich zum Android-Lager auf. Das kann man entweder als längst über­fällig werten oder als nicht konse­quent genug, es für alle Zeiten bei den regu­lären 60 Hz zu belassen.

Das 120-Hz-Display ist übri­gens ein Feature der Pro-Modelle, iPhone 13 und iPhone 13 mini müssen sich mit 60 Hz begnügen. Der Verzicht darauf ist nicht gerade ruhm­reich (siehe Test des iPhone 13 mini).

5G, Tele­fonie und Sound

Das iPhone 13 Pro ist hochwertig verarbeitet

Bild: teltarif.de Der neue 5G-Mobil­funk­stan­dard wird stan­dard­mäßig unter­stützt. Aufgrund der glei­chen Hard­ware wie beim iPhone 13 Pro Max sind hier auch ähnliche Ergeb­nisse zu erwarten. Erste Mobil­funk­tests lesen Sie auf der dritten Seite des Berichts zum iPhone 13 Pro Max. In Redak­tions­nähe in Berlin-Frie­denau buchte sich das iPhone 13 Pro auch Indoor in das 5G-Netz der Deut­schen Telekom (DSS-Tech­nologie) ein. Außer­halb des Gebäudes ermit­telten wir mit der Speed­test-App von Ookla in einem 5G-Test-Fall 203 MBit/s im Down­load und 49,9 MBit/s im Upload.

Die Tele­fonie­qua­litäten sind mit denen des iPhone 13 mini vergleichbar: klare Klang­qua­lität und ange­mes­sene Laut­stärke über den internen Laut­spre­cher selbst als auch beim Laut­spre­chen. Das größere Format des iPhone 13 Pro sorgte im Sound-Test der Stereo­laut­spre­cher aller­dings für einen etwas volleren Klang und mehr Bass.

Auf der nächsten Seite testen wir die Kameras. Am Ende lesen Sie ein Fazit..