Erfahrungen mit dem iPhone 13 Pro Max

Foto: teltarif.de Die neue iPhone-Gene­ration von Apple ist da. Die Geräte sind mitt­ler­weile in der Redak­tion einge­troffen. Beson­ders früh hatten wir dieses Mal das iPhone 13 Pro Max zur Verfü­gung. So konnten wir in den vergan­genen Tagen schon einige Erfah­rungen mit dem neuen Apple-Flagg­schiff sammeln. Darum geht es im neuen Podcast von teltarif.de. Apple iPhone 13 Pro Max Datenblatt

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, Amazon und Deezer.

Darüber spre­chen wir heute

Foto: teltarif.de Das iPhone 13 Pro Max ist das neue Spit­zen­modell unter den Smart­phones von Apple. Äußer­lich unter­scheidet sich das Gerät kaum von seinem Vorgänger. Eine Ände­rung fällt aber auf, sobald man das Gerät in die Hand nimmt. Darüber spre­chen wir im neuen Podcast von teltarif.de.

Ein weiteres Thema ist die Kamera des neuen Apple-Flagg­schiffs. Diese wurde gegen­über dem iPhone 12 Pro Max aus dem vergan­genen Jahr verbes­sert und schon im Vorfeld der Auslie­ferung erster Geräte an Endver­brau­cher gelobt. Auch in unserem Test konnte beispiels­weise der neue Makro­modus über­zeugen.

Der Akku hat eine höhere Kapa­zität als beim Vorgänger, sodass das Gerät nicht ganz so oft mit dem Lade­kabel verbunden werden muss wie das iPhone 12 Pro Max. Und dann gibt es da noch ein Feature, das es so bei anderen Smart­phones noch nicht gibt: Dual-eSIM. Was das bedeutet und welchen Vorteil die Funk­tion mit sich bringt, erfahren Sie in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher & Tarif­schungel".

teltarif.de-Talk: Die ersten Tage mit dem iPhone 13 Pro Max Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.