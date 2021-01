Gerücht: iPhone 13 Pro mit 120-Hz-Display von Samsung

Dieses Jahr könnte es endlich iPhones mit 120 Hz geben

MacRumors Das Display des iPhone 12 Pro (Max) konnte bereits mit einer exzel­lenten Darstel­lungs­qua­lität glänzen, beim iPhone 13 Pro (Max) soll der Bild­schirm aber noch­mals verbes­sert werden. Ein Feature, das unter anderem schnelles Scrollen und fordernde Mobile-Games begüns­tigt, hält einem Bericht zufolge in der nächsten Apple-Gene­ration Einzug. Gemeint ist eine gestei­gerte Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 60 Hz auf 120 Hz. Ein OLED-Panel, das eben jene Aktua­lisie­rungs­rate unter­stützt, bezieht der kali­for­nische Hersteller den Angaben zufolge von seinem größten Konkur­renten, Samsung.

Kommen iPhone 13 Pro / Pro Max mit 120 Hz?

MacRumors Beson­ders reak­tions­freu­dige Smart­phone-Panels gibt es im Android-Lager bereits seit mehr als drei Jahren. Im November 2017 kam das Razr Phone als erstes Handy mit einer 120-Hz-Bild­wie­der­hol­fre­quenz heraus. Immer mehr Hersteller sprangen, auch abseits von Gaming-Mobil­geräten, auf den Zug der verdop­pelten Aktua­lisie­rungs­rate auf. Mitt­ler­weile gibt es sogar Smart­phones mit 144-Hz-Anzeigen. Ein großer Player fehlte bislang jedoch in der Riege schnel­lerer Panels – Apple. Das südko­rea­nische Nach­rich­ten­magazin The Elec (via MacRumors) beteuert aller­dings, dass sich das noch dieses Jahr ändert.

Ein OLED-Display mit 120 Hz wird angeb­lich im iPhone 13 Pro und im iPhone 13 Pro Max stecken. Je nach Bedarf lässt sich die Frequenz dyna­misch regu­lieren, wie es bereits beim iPad Pro (2020) der Fall ist. Abseits der verbes­serten Reak­tion sei der Bild­schirm dank LTPO-Panel zudem strom­spa­render. Das Kürzel steht für Low-tempe­rature poly­crystal­line silicon, über­setzt poly­kris­tal­lines Nieder­tem­pera­tur­sili­cium und kommt in Kombi­nation mit TFT (thin-film tran­sistor / Dünn­schicht­tran­sistor) zum Einsatz.

Samsung soll Exklu­siv­recht der Display-Zulie­ferung haben

Mit einem Markt­anteil von mehr als 80 Prozent ist Samsung der mit Abstand größte Konstruk­teur von OLED-Smart­phone-Displays. Die Erfah­ren­heit des Herstel­lers bei dieser Tech­nologie dürfte Apple beim iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max zugu­tekommen. Samsung sei der allei­nige Zulie­ferer für Panels besagter Handys. Zuvor war noch LG im Gespräch, der Konzern soll aller­dings eine andere Stra­tegie verfolgen. So möchte LG dieses Jahr seine Kapa­zitäten stei­gern, um Apple 2022 mit LTPO-OLED-Displays belie­fern zu können. Angeb­lich würden dann alle iPhone-Modelle auf dieses Bild­schirm-Verfahren setzen.