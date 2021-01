iPhone 13: LiDAR-Sensor in allen Modellen

Analysten wagen einen ersten Ausblick auf die Produkt-Neuheiten, die Apple in diesem Jahr präsen­tieren wird. Auch ein neues Apple TV gehört zum Lineup.

Apple-Pläne für 2021

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Schon gibt es Berichte dazu, welche Produkte Apple in 2021 auf den Markt bringen könnte. Kein Zweifel besteht daran, dass der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern eine neue iPhone-Gene­ration veröf­fent­lichen wird. Unklar ist hingegen, ob wir in diesem Jahr das iPhone 13 oder das iPhone 12S sehen werden.

Einem Digi­times-Bericht zufolge sollen alle iPhone-Modelle, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, einen LiDAR-Sensor bekommen. Bei der aktu­ellen Smart­phone-Gene­ration von Apple ist das Feature den Pro-Modellen vorbe­halten. Mit dem zusätz­lichen Sensor soll sich die Entfer­nung zwischen iPhone und anderen Objekten messen lassen, was beispiels­weise bei Fotos zu einem verbes­serten Bokeh-Effekt führt.

Analyst: Die AirTags kommen 2021

Apple-Pläne für 2021

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi-Kuo rechnet einem Bericht des Online­maga­zins 9to5mac zufolge damit, dass die AirTags in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die Tracker, die unter anderem bei der Suche von Schlüs­seln behilf­lich sein sollen, waren ursprüng­lich schon für das vergan­gene Jahr erwartet worden.

Kuo zufolge wird Apple auch erste AR-Produkte auf den Markt bringen. Dabei werde es sich um Brillen handeln, die mit dem iPhone gekop­pelt werden. Der Analyst bestä­tigte zudem frühere Berichte, nach denen Apple die AirPods Pro Lite vorstellen wird. Diese sollen die einfa­chen AirPods-Modelle beerben und das gleiche Design wie die AirPods Pro bekommen.

Mehr Macs mit Apple Silicon

Erste Macs mit den neuen Apple-Silicon-Prozes­soren sind bereits auf dem Markt. Parallel bietet der Hersteller nach wie vor Computer mit Intel-Chip­sätzen an. Daran wird sich zwar auch 2021 nichts ändern. Aller­dings werde der Wechsel zur eigenen Hard­ware forciert. Schon im Früh­jahr könnte zudem ein iPad Pro mit 12,9 Zoll großem Mini-LED-Touch­screen auf den Markt kommen.

Schon für 2020 wurde mit einem neuen Apple TV 4K gerechnet. Nun soll die Strea­ming-Box in diesem Jahr auf den Markt kommen. Das aktu­elle Modell wird vor allem für Gaming-Anwen­dungen weiter opti­miert, wie verschie­dene Analysten schon Ende vergan­genen Jahres berichtet haben.

Natür­lich wird 2021 auch neue Soft­ware von Apple mit sich bringen. In einer weiteren Meldung erfahren Sie, welche iPhones voraus­sicht­lich kein Update auf iOS 15 bekommen werden.