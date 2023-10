iPhone-12-Update: Apple deaktiviert Off-Body-Erkennung

Eine fran­zösi­sche Behörde stellte erhöhte Strah­len­werte beim iPhone 12 fest. Apple lieferte ein Update - und nennt in einem Doku­ment jetzt Details zur Soft­ware-Aktua­lisie­rung.

Vergan­genen Monat geriet Apple wegen des iPhone 12 in die Schlag­zeilen. Der fran­zösi­schen Behörde "Agence Française Natio­nale des Fréquences" (ANFR) zufolge hatten Tests ergeben, dass elektro­magne­tische Strah­lung über den Grenz­werten gelegen hatte. Die Behörde drohte mit einer Rück­ruf­aktion und damit das iPhone 12 vom Markt zu nehmen, sofern Apple nicht unver­züg­lich mit einem Update reagiere. Der iPhone-Hersteller lieferte ein Update, was die fran­zösi­sche Behörde auch akzep­tierte.

Apple äußert sich aktuell noch­mals in einem Support-Doku­ment (Englisch), wie die SAR-Tests bezüg­lich des iPhone 12 zu verstehen sind und was das Soft­ware-Update bewirkt.

iPhones seien schon immer sicher gewesen

iPhone 12

Bild: teltarif.de

Apple möchte, dass die ganze Welt weiß, dass die Verwen­dung des iPhone 12 sicher ist und dies auch schon immer war. Alle Tele­fone müssen Gesund­heits- und Sicher­heits­stan­dards einhalten. Die Ener­gie­über­tra­gung müsse begrenzt sein, wenn ein Gerät in engem Kontakt mit dem mensch­lichen Körper kommt.

Laut Apple verfügen iPhones seit mehr als einem Jahr­zehnt über eine Off-Body-Erken­nung, die eine höhere Sende­leis­tung ermög­licht, wenn das Smart­phone beispiels­weise auf einem Tisch liegt. Dies sei inter­national getestet und veri­fiziert worden, womit auch SAR-Anfor­derungen einge­halten würden. Die höhere Sende­leis­tung gelte daher nicht für die SAR-Konfor­mität, da sich das Telefon beispiels­weise auf einem Tisch und nicht am Körper befindet.

Test­pro­tokoll berück­sich­tige Feature nicht

Die fran­zösi­sche Behörde ANFR hätte ein Test­pro­tokoll verwendet, dass die Off-Body-Erken­nung nicht berück­sich­tigt. Eine leichte Leis­tungs­stei­gerung wäre dem Test­pro­tokoll daher nicht zulässig, auch wenn sich das Handy nicht am Körper befinde. Das von Apple veröf­fent­lichte Update für iPhone-12-Nutzer in Frank­reich deak­tiviere die Off-Body-Funk­tion, um das Test­pro­tokoll der ANFR zu unter­stützen. Der Patch ist im Update von iOS 17.1 für das iPhone 12 für Nutzer in Frank­reich enthalten.

Die Sende­leis­tung des iPhone 12 werde damit nicht mehr erhöht, wenn es sich entfernt vom Körper befindet. Das könne in Versor­gungs­gebieten mit schwa­chem Mobil­funk­signal zu einer gerin­geren Mobil­funk­leis­tung führen. Es sei aber nicht zu erwarten, dass die Mehr­heit der Nutzer Auswir­kungen bemerken wird.

