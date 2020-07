iPhone 12 und SE 2021 zeigen sich in Konzeptvideo

So könnte das iPhone 12 aussehen

Ein Desi­gner veröf­fent­lichte ein Video, welches Apple-Fans den Mund wässrig macht. Der zehn­mi­nü­tige Clip gibt einen umfas­senden Ausblick auf das zukünf­tige iPhone-Quin­tett. Neben iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max und iPhone 12 Pro Max gibt es auch das iPhone SE 2021 zu erspähen. Ferner gibt sich der LiDAR-Scanner die Ehre. Stimmen die bishe­rigen Gerüchte, decken die nächsten Apple-Tele­fone drei unter­schied­liche Größen ab. Vom kompakten 5,4-Zoll-Modell über das gängige 6,1-Zoll-Format bis hin zum 6,7-Zoll-Koloss ist alles vertreten. Der Apple A14 sorgt für einen großen Leis­tungs­sprung. So könnte das iPhone 12 aussehen

iPhone 12 in voller Pracht

Im September dürften zumin­dest drei neue Apple-Handys, nament­lich iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max das Licht der Welt erbli­cken. Doch ein iPhone 12 Max könnte es diesmal eben­falls geben. Die Haupt­at­trak­tion der teureren Modelle ist der LiDAR-Scanner. Diese Radar-ähnliche Tech­no­logie misst Abstände, Distanz sowie Geschwin­dig­keit und berechnet daraus akku­rate drei­di­men­sio­nale Infor­ma­tionen. Das aktu­elle iPad Pro hat diesen 3D-Scanner bereits verbaut, was komplexe Augmented-Reality-Anwen­dungen (AR) ermög­licht. Alle Varianten des iPhone 12 auf einen Blick

Im einge­bet­teten Video des iPhone 12 ist das Modul in einem quadra­ti­schen Element vorzu­finden, das drei zusätz­liche Kameras beinhaltet. Die Notch des Apple-Tele­fons ist zumin­dest auf dem Konzept­ma­te­rial deut­lich schmaler als jene des iPhone 11. Dennoch wird weiterhin Face ID geboten. In puncto Gehäu­se­de­sign zeigt sich das iPhone 12 kantiger als sein Vorgänger. Bedingt durch den markanten Schliff werden Erin­ne­rungen an das iPhone 5 / iPhone 5s wach.

iPhone SE 2021 im Detail

Auch das güns­tige Apple-Handy für das kommende Jahr hat einen Gast­auf­tritt im kurzen Film des Desi­gners. Das iPhone SE 2021 wirkt im Vergleich zur derzei­tigen 2020er Vari­ante deut­lich moderner. Eine Front ähnlich jener des iPhone 12 wurde mit einer an das iPhone 8 Plus ange­lehnten Rück­seite kombi­niert. Anstatt einer Single-Kamera findet eine Dual-Kamera Verwen­dung. Mögliches Design des iPhone SE 2021

In puncto Perfor­mance dürften sowohl iPhone 12 als auch iPhone SE 2021 dank des Apple A14 eine große Schippe drauf­legen. Das im 5-Nano­meter-Prozess gefer­tigte SoC soll um 15 Prozent schneller arbeiten und 30 Prozent weniger Energie verbrau­chen als Chip­sätze mit 7-nm-Ferti­gung wie der Snap­dragon 865+ oder der Apple A13. (via PhoneArena)