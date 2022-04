Saturn Apple Days: iPhone 12 mit 128 GB im Preisvergleich

Elek­tro­händler Saturn hat noch bis zum 27. April Ange­bote zu Apple-Produkten wie Mac, iPad, Apple Watch und Zubehör geschaltet. Außerdem ist das iPhone 12 mit 128 GB güns­tiger zu bekommen. Wir haben uns ange­schaut, ob sich das iPhone aus dem Jahr 2020 bei Saturn preis­lich lohnt.

Ange­bote von Market­place­händ­lern, die unter Umständen güns­tiger sind als die auf von uns verwie­senen Preise, haben wir nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie außerdem, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können.

iPhone 12 bei Saturn: Guter Preis oder zu teuer?

iPhone 12

Bild: teltarif.de

Das iPhone 12 ist im Rahmen der Apple Days bei Saturn in verschie­denen Farben zu bekommen. Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün und Violett stehen zur Auswahl. Ange­boten werden die Versionen mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität. Über 900 Euro kostete das Modell zum Markt­start vor rund 1,5 Jahren. iPhones sind vergleichs­weise preis­stabil, irgend­wann bröckelt aber auch die UVP der Apple-Geräte.

Saturn bietet das iPhone 12 mit 128 GB in den genannten Farben jeweils zum Preis von 739 Euro an. Lohnt sich das preis­lich? Nein, das lohnt sich nicht. Der Preis­ver­gleich zeigt, dass das iPhone 12 mit 128 GB zum Beispiel in der Farbe Schwarz bei anderen Händ­lern güns­tiger zu bekommen ist. So bietet unter anderem der Händler cool­blue die Vari­ante derzeit zum Preis von 689 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Da die Apple-Days von Saturn noch einige Tage laufen, empfehlen wir Ihnen den erneuten Preis­ver­gleich, sollten Sie sich erst später für ein iPhone 12 oder andere Ange­bote inter­essieren. In einem aktu­ellen Ratgeber geben wir Ihnen weitere Tipps zum Thema Schnäpp­chen: So finden Sie das güns­tigste Handy-Angebot.

