iPhone 12 Pro im Unboxing: Das neue Apple-Flaggschiff

Das iPhone 12 Pro ist in der Redak­tion ange­kommen. Wir konnten erste Eindrücke vom Gerät gewinnen und zeigen Ihnen das neue Apple-Flagg­schiff im Unboxing.

iPhone 12 Pro in der Redak­tion einge­troffen

Heute vor einer Woche hat Apple die vier Versionen des iPhone 12 vorge­stellt. Seit Freitag lassen sich die ersten beiden Modelle vorbe­stellen, die Auslie­ferung startet am kommenden Freitag. Das iPhone 12 Pro ist bereits in der Redak­tion ange­kommen. Auffällig ist, dass Apple nicht nur den Handys selbst, sondern auch der Verpa­ckung ein neues Design verpasst hat. Diese ist flacher als bisher.

Diese Ände­rung ist inso­fern nicht verwun­der­lich, als der Hersteller ja auch weniger Einzel­teile unter­bringen muss. So liefert Apple in diesem Jahr erst­mals kein Netz­teil und kein Headset mehr mit. Das gilt neben den aktu­ellen Smart­phones auch für die älteren Modelle, die weiter im Verkauf sind. Wir zeigen Ihnen das neue Apple-Flagg­schiff und das mitge­lie­ferte Zubehör in einem Unboxing. Weiter geht es jeweils mit einem Klick auf das Foto.