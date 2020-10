teltarif.de-Talk: Unsere Eindrücke vom iPhone 12 Pro

Podcast zum iPhone 12 Pro

Foto: teltarif.de Die ersten beiden der insge­samt vier neuen iPhone-Modelle von Apple sind ab sofort verfügbar. Wir hatten in den vergan­genen Tagen bereits die Möglich­keit, uns das iPhone 12 Pro etwas genauer anzu­sehen. Grund genug, um auch im Podcast von teltarif.de über erste Eindrücke mit dem neuen iOS-Spit­zen­modell zu spre­chen. Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit und man kann den "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­nieren. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zum iPhone 12 Pro

Foto: teltarif.de In diesem Jahr gibt es erst­mals iPhones mit 5G. Mitbe­werber von Apple boten Smart­phones, die den neuen Netz­stan­dard unter­stützen, bereits vor mehr als einem Jahr an. Doch wie gut funk­tio­niert die 5G-Nutzung mit den Handys von Apple? Das ist eine der Fragen, denen wir in den ersten Tagen der Nutzung des neuen Smart­phones nach­gegangen sind. Apple iPhone 12 Pro Datenblatt

Apple hat zudem die Kamera verbes­sert. Das gilt vor allem für die Pro-Modelle der neuen iPhone-Gene­ration. Erste Test­auf­nahmen haben wir mit der Kamera des iPhone 12 Pro bereits gemacht. Im Podcast erfahren Sie, wie sich der Bolide dabei geschlagen hat.

Neu ist auch die MagSafe-Technik zum Aufladen des iPhone-Akkus. Wir haben und das erste dafür gedachte Original-Zubehör von Apple einmal ange­sehen. Im Podcast spre­chen wir aber auch über Kritik­punkte. Auch wenn das iPhone 12 Pro ein gelun­genes Update gegen­über dem Vorjahres-Modell ist, fehlt - gerade während der Corona-Zeit - ein wich­tiges Feature.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

Der Podcast von teltarif.de erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­hal­tung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

Podcast direkt anhören und abon­nieren

