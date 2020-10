iPhone 12 (Pro) und HomePod Mini: Preise und Verfügbarkeit

Apple hat mitt­ler­weile auch Details zu Preisen und Verfüg­bar­keit von iPhone 12 (Pro) und HomePod Mini in Deutsch­land genannt.

Wie berichtet hat Apple heute seine neuen iPhone-Modelle und den HomePod Mini vorge­stellt. Im Nach­gang des Special Events gibt es jetzt auch Details zu Preisen und Verfüg­bar­keit der neuen Smart­phones und Smart Speaker in Deutsch­land. Erste Geräte lassen sich schon am kommenden Freitag vorbe­stellen. Andere Apple-Gadgets lassen bis November auf sich warten. iPhone 12

iPhone 12 ab 876,30 Euro

Das iPhone 12 kann ab dem kommenden Freitag, 16. Oktober, um 14 Uhr vorbe­stellt werden. Die 64-GB-Version kostet in Deutsch­land 876,30 Euro. Für die Version mit 128 GB Spei­cher­platz werden 925,05 Euro fällig und die Vari­ante mit 256 GB Spei­cher­kapa­zität schlägt mit einem Kauf­preis von 1042,05 Euro zu Buche. Die Auslie­ferung des Smart­phones startet am 23. Oktober.

Erst ab 6. November kann das güns­tigste der neuen Apple-Smart­phones vorbe­stellt werden. Zum 13. November startet Apple mit der Auslie­ferung des iPhone 12 Mini. Mit 64 GB Spei­cher kostet das Handy 778,85 Euro. Mit 128 GB Spei­cher wird das Smart­phone für 827,55 Euro ange­boten, das 256-GB-Modell schlägt mit 944,55 Euro zu Buche. iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro ab Freitag bestellbar

Auch das iPhone 12 Pro kann ab Freitag, 16. Oktober, 14 Uhr, vorbe­stellt werden. Das Gerät wird ab 23. Oktober ausge­lie­fert und kostet mit 128 GB Spei­cher­platz 1120 Euro. Die Version mit 256 GB Spei­cher wird für 1237 Euro verkauft. Kunden, die 512 GB Spei­cher wünschen, bekommen ihr Wunsch­modell zum Preis von 1461,20 Euro.

Für die Verfüg­bar­keit des iPhone 12 Pro Max gilt das gleiche wie für das iPhone 12 Mini: Vorbe­stel­lungen sind ab 6. November möglich. Ausge­lie­fert wird das Handy ab 13. November. Mit 128 GB Spei­cher kostet der Hand­held 1217,50 Euro, mit 256 GB werden 1334,45 Euro fällig und mit 512 GB liegt der Kauf­preis bei 1558,65 Euro. HomePod Mini

HomePod Mini kommt im November

Der HomePod Mini kommt in Deutsch­land für 96,50 Euro auf den Markt. Hier wird der Dollar-Preis in Euro inter­essan­ter­weise abge­rundet, während wir bei den iPhones in Europa satte Zuschläge gegen­über den Dollar-Preisen zahlen. Der smarte Laut­spre­cher ist ab 6. November vorbe­stellbar und wird ab 16. November ausge­lie­fert.

