Ab heute Vorbestellungen für iPhone 12 mini und Pro Max

Ab 14 Uhr bieten Apple und die Mobil­funk-Provider die Möglich­keit, iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max vorzu­bestellen. Der eigent­liche Verkaufs­start erfolgt in einer Woche.

Vorbestellungen für neue iPhones und HomePod mini starten

Die ersten beiden neuen iPhone-Modelle sind bereits seit Oktober erhält­lich. Heute Nach­mittag um 14 Uhr starten Apple und die Mobil­funk-Provider mit Vorbe­stel­lungen für die beiden verblei­benden Smart­phone-Version. Auch der HomePod mini kann ab heute Nach­mittag vorbe­stellt werden. Datenblätter Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12 Pro Max

Das iPhone 12 mini ist mit seinem 5,4 Zoll großen Touch­screen das kompak­teste der vier aktu­ellen Smart­phones von Apple. Tech­nisch entspricht das Gerät weit­gehend dem iPhone 12, das über ein 6,1 Zoll großes Display verfügt. Das klei­nere Handy empfiehlt sich vor allem für Inter­essenten, die ein möglichst kompaktes Mobil­telefon suchen, das dennoch auf dem aktu­ellen Stand der Technik von Apple ist.

Beim iPhone 12 mini handelt es sich aber auch um das preis­wer­teste der vier neuen Smart­phones von Apple. Mit 64 GB Spei­cher­platz ist der Hand­held in Deutsch­land ohne Vertrag für 778,85 Euro erhält­lich. Käufer haben die Wahl zwischen den Farb-Vari­anten Schwarz, Weiß, Blau, Grün und Rot.

iPhone 12 Pro Max mit großem Display

Das iPhone 12 Pro Max kommt wiederum mit einem 6,7 Zoll großen Touch­screen. Der Bild­schirm ist somit noch­mals größer als beim iPhone 11 Pro Max aus dem vergan­genen Jahr. Dazu bietet das Phablet ein auch gegen­über dem iPhone 12 Pro besseres Kame­rasystem. Das Smart­phone ist ab einem Preis von 1217,50 Euro erhält­lich und kommt mit mindes­tens 128 GB Spei­cher­platz.

Wer sich für das iPhone 12 Pro Max inter­essiert, kann das Smart­phone wahl­weise in Graphit, Silber, Gold und Pazi­fik­blau erwerben. Ausge­lie­fert werden iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max ab dem kommenden Freitag, 13. November. Dabei setzt Apple insbe­son­dere während der Corona-Pandemie mehr noch als in früheren Jahren auf die Möglich­keit der Online-Bestel­lung, um lange Warte­schlangen vor den Laden­geschäften zu vermeiden.

HomePod mini für unter 100 Euro

Der HomePod mini kommt als kompakte und preis­werte Alter­native zum "großen" HomePod und wird in Deutsch­land zum Preis von 96,50 Euro ange­boten. Die Auslie­ferung startet am Montag, den 16. November. Der smarte Laut­spre­cher ist wahl­weise in Schwarz und Weiß erhält­lich.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche neuen Tablets und Kopf­hörer Apple voraus­sicht­lich ab Früh­jahr 2021 verkauft.