September-Angebote bei Amazon: iPhones im Preischeck

Bald kommen die neuen iPhones, das ist klar. Die Modelle werden sich vermut­lich iPhone 13 und Co. nennen. Im Vergleich zur iPhone-12-Serie wird nur ein klei­neres Upgrade erwartet, größere Verän­derungen werden Gerüchten zufolge erst im kommenden Jahr zu sehen sein.

Apple gehört zu den Herstel­lern, die ihre Smart­phones vergleichs­weise lange mit Updates versorgen. Das macht die Geräte allein dadurch schon recht attraktiv, wenn die Soft­ware regel­mäßig aktua­lisiert wird. Premium-Smart­phones wie iPhones liegen nicht auf dem Grab­bel­tisch und kosten entspre­chend. Ein langer Hersteller-Support rela­tiviert den anfäng­lich hohen Kauf­preis auf die Nutzungs­dauer gesehen.

Vom Hersteller-Support ausge­hend lohnt sich also auch noch der Blick auf die Vorgänger-Gene­rationen, einer­seits, weil immer noch eine regel­mäßige Soft­ware-Aktua­lisie­rung prognos­tiziert werden kann. Und ande­rer­seits, weil die Modelle mit großer Wahr­schein­lich­keit schon im Preis gefallen sind, je länger sie Markt­prä­senz zeigen.

Amazon schaltet ab Montag September-Ange­bote. Bis zum 14. September sollen jeden Tag ab 6 Uhr Ange­bote im Online-Shop zu finden sein. Unter der Ankün­digung tauchen jetzt schon Ange­bote auf, darunter auch drei iPhone-Modelle, die im Preis redu­ziert sind. Die Ange­bote enden heute um Mitter­nacht.

Wir sagen Ihnen, ob sich die Ange­bote lohnen oder ob die Modelle bei anderen Händ­lern unter Umständen güns­tiger zu bekommen sind. Bitte beachten Sie, dass sich Preise von Smart­phones sehr schnell ändern können. Wie immer in unseren Preis­checks haben wir Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt. Amazon bietet derzeit u.a. das iPhone 12 (Bild) reduziert an

Amazon: Lohnen sich die iPhone-Ange­bote?

Alle drei Smart­phone-Modelle, die Amazon noch heute redu­ziert anbietet, verfügen über 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität. Unter den Modellen sind zwei aus der noch aktu­ellen Serie: iPhone 12 und iPhone 12 mini - ersteres das Stan­dard-Modell abseits der Pro-Serie und letz­teres für dieje­nigen Nutzer inter­essant, die es mit 5,4 Zoll etwas kompakter mögen.

iPhone 12 und iPhone 12 mini sind jeweils in der gewöh­nungs­bedürf­tigen Farbe Grün zu bekommen. Gut, man sollte nicht gleich abwinken, das Gehäuse könnte man noch durch ein passendes Case verde­cken - sofern sich die Ange­bote lohnen. Amazon verlangt für das iPhone 12 mit 256 GB in Grün 869 Euro. Vergleicht man den Preis mit Ange­boten anderer Händler, so bietet Amazon den aktuell güns­tigsten Preis für das Modell in dieser Konfi­gura­tion. Bei anderen Händ­lern kostet das Modell rund 935 Euro inklu­sive Versand­kosten. Wer sich mit der Farbe nicht anfreunden kann, hat natür­lich die Möglich­keit, sich nach einem anderen Angebot umzu­schauen. Das güns­tigste Angebot, das wir gefunden haben, lag bei rund 901 Euro für das iPhone 12 mit 256 GB Spei­cher in der Farbe Rot.

Für das grüne iPhone 12 mini mit 256 GB Spei­cher verlangt Amazon 809 Euro. Auch hier bietet Amazon das aktuell güns­tigste Angebot. Bei anderen Händ­lern kostet das Modell in dieser Konfi­gura­tion rund 840 Euro. Wer partout kein grünes iPhone will, muss sich nach einer anderen Farb­vari­ante umschauen. Wie auch beim iPhone 12 haben wir das iPhone 12 mini mit 256 GB in der Farbe Rot bei anderen Händ­lern für rund 20 Euro mehr als bei Amazon gefunden.

Bunt wird es auch beim iPhone 11. Amazon bietet das Modell von 2019 mit 256 GB Spei­cher in der Farbe Gelb an, Preis 719 Euro. Im Preis­ver­gleich hat Amazon auch mit diesem Angebot das Preis­schild vorn. Bei anderen Händ­lern ist das Modell in dieser Konfi­gura­tion nur für 40 Euro mehr zu bekommen. 759 Euro ist auch der güns­tigste Preis, wenn es eine andere Farbe sein soll.

Details zum iPhone 12, iPhone 12 mini und iPhone 11 lesen Sie jeweils in einem ausführ­lichen Test­bericht.

