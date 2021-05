Apple iPhone 12: Lohnt sich der MediaMarkt-Deal?

Wer sich ein iPhone 12 zulegen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für die Version mit 64 GB Spei­cher ist 899 Euro. So viel kostet das iPhone 12 aktuell auch noch bei Apple im Online-Shop.

Beim Händler MediaMarkt hingegen ist das iPhone 12 im Rahmen der "Apple Week" güns­tiger zu bekommen. Die Akti­ons­woche läuft noch bis zum 17. Mai. Wir checken, ob sich das Angebot lohnt oder ob das iPhone 12 bei anderen Händ­lern güns­tiger zu bekommen ist. Im nach­fol­genden Preis­check haben wir Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie zudem, dass sich Smart­phone-Preise sehr schnell ändern können.

iPhone 12: Über 100 Euro "sparen"

Derzeit im Angebot: Das iPhone 12 bei MediaMarkt

Logo: Mediamarkt, Foto/Montage: teltarif.de Wer sich mit dem Preis­ver­gleich von Smart­phones beschäf­tigt, wird fest­stellen, dass sich die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für das iPhone 12 abseits von Apple nicht mehr hält. Das iPhone 12 mit 64 GB Spei­cher in der Farbe Weiß ist bei MediaMarkt derzeit zum Preis von 797,21 Euro zu bekommen. Die Diffe­renz von über 100 Euro zur UVP erscheint verlo­ckend. Der Preis ist gut, MediaMarkt hat damit aber kein Monopol. Bei anderen Händ­lern ist das weiße iPhone 12 zum Preis von rund 789 Euro zu bekommen.

iPhone-Freunde, die die schwarze Farb­vari­ante bevor­zugen, erhalten das iPhone 12 bei MediaMarkt zum Preis von 809,99 Euro. Dabei handelt es sich nicht um das aktuell güns­tigste Angebot, andere Händler bieten das schwarze iPhone 12 mit 64 GB Spei­cher schon zum Preis von rund 786 Euro an.

Weitere im Preis redu­zierte Farb­vari­anten sind das iPhone 12 in Rot (795 Euro) und in Grün (804,46 Euro). Bei anderen Händ­lern ist das rote Modell für 785 Euro zu bekommen, das Grüne kostet rund 779 Euro - in beiden Fällen bietet MediaMarkt das iPhone 12 also nicht zum aktuell güns­tigsten Preis an.

Wenn Sie sich für das iPhone 12 inter­essieren, können Sie Details zu dem Apple-Smart­phone in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

