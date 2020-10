Apple hat seine ersten Smart­phones auf den Markt gebracht, die den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G unter­stützen. iPhone 12 und iPhone 12 Pro sind seit wenigen Tagen auf dem Markt. Im November folgen iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max. Unser erster Eindruck von der 5G-Nutzung mit dem iPhone 12 Pro war positiv. So konnten wir den neuen Netz­stan­dard auch an Orten nutzen, wo das Samsung Galaxy S20 Ultra im LTE-Netz ohne 5G-Erwei­terung verblieb. Datenblätter Apple iPhone 12

In den vergan­genen Tagen haben wir im östli­chen Rhein-Main-Gebiet weitere Tests durch­geführt. Dabei zeigte sich, dass die neuen iPhones die gleiche Schwäche haben wie die aktu­ellen Endge­räte von Samsung: Es werden nicht alle LTE/5G-Frequenz­kom­bina­tionen unter­stützt, die in den deut­schen Mobil­funk­netzen zum Einsatz kommen. Befindet man sich mit dem iPhone 12 (Pro) beispiels­weise in einer Region, in der die LTE-Anker­zelle auf 1800 MHz arbeitet und der 5G-Träger auf 2100 MHz funkt, so verbleibt das Apple-Handy - wie auch die aktu­ellen Samsung-Hand­helds - im LTE-Netz und die 5G-Nutzung funk­tio­niert nicht. 5G-Probleme mit dem neuen iPhone

In diesen Regionen ist mit Problemen zu rechnen

Von der Einschrän­kung sind vor allem Telekom-Kunden in Städten und Ballungs­gebieten betroffen. In länd­lichen Regionen steht in der Regel auch LTE auf 800 oder 900 MHz zur Verfü­gung. In diesem Fall unter­stützen iPhone 12 und iPhone 12 Pro die Kombi­nation mit einem 5G-Träger auf 2100 MHz. Das Problem wird mitt­ler­weile auch im Kunden-Forum der Telekom disku­tiert. Auch hier berichten Kunden vor allem aus Städten, dass sie trotz auf der Netz­abde­ckungs­karte ausge­wie­sener 5G-Versor­gung nur auf das LTE-Netz der Telekom Zugriff haben.

In einem Fall berichtet ein Anwender, dass er zwar in der Stadt das 5G-Netz nicht nutzen konnte, sehr wohl aber während einer Fahrt auf der Auto­bahn. Ein weiterer Nutzer berichtet, dass er auf seinem iPhone 12 Pro die aktu­elle Beta-Version von iOS 14.2 instal­liert hat. Seitdem habe er 5G-Empfang an Orten, wo es unter iOS 14.1 nicht funk­tio­niert habe. Bei anderen Kunden hat das Update auf die Beta-Version keine Verän­derung gebracht. Aller­dings kann das Update ohnehin nicht die Nutzungs­mög­lich­keit für Frequenz­kom­bina­tionen "herbei­zau­bern", die ein Smart­phone hard­ware­seitig nicht unter­stützt.

Telekom bestä­tigt Einschrän­kungen

Die Telekom hat auf Anfrage von teltarif.de mitt­ler­weile bestä­tigt, dass die neuen iPhone-Modelle ähnliche Einschrän­kungen für die 5G-Nutzung aufweisen wie Samsung-Hand­helds. Zwar sollen die Smart­phones - wann immer möglich - auf einen LTE-Anker zurück­greifen, den die jewei­lige Hard­ware unter­stützt. Das ist aber logi­scher­weise nur dann möglich, wenn das 4G-Netz am jewei­ligen Ort entspre­chend ausge­baut ist. Steht nur LTE 1800 bereit, so wird das 5G-Netz auf 2100 MHz dauer­haft nicht nutzbar sein.

Die Einschrän­kung ist nicht auf das Netz der Deut­schen Telekom beschränkt, wie die Kollegen von Mobiflip berichten. So verwendet Voda­fone in länd­lichen Regionen den 700-MHz-Bereich für den 5G-Ausbau, zumal dieser Frequenz­bereich gute physi­kali­sche Ausbrei­tungs­bedin­gungen verspricht. Der LTE-Anker arbeitet auf 800 MHz, doch auch diese Kombi­nation wird von iPhone 12 und iPhone 12 Pro nicht unter­stützt. Keine Einschrän­kungen gibt es hingegen in Städten, in denen Voda­fone sein 5G-Netz auf 1800 MHz betreibt und der LTE-Anker eben­falls auf 800 MHz liegt. Diese Kombi­nation ist auch mit den aktu­ellen Smart­phones von Apple möglich.

