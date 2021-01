Nur in China: iPhone 12 unterstützt 5G im Dual-SIM-Modus

Neues zum 5G-Dual-SIM-Problem beim iPhone 12

Neues zum 5G-Dual-SIM-Problem beim iPhone 12

Mit iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max hat Apple erst­mals Smart­phones veröf­fent­licht, die den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G unter­stützen. Die aus den vergan­genen beiden iPhone-Gene­rationen bekannte Dual-SIM-Funk­tion blieb erhalten. Doch anders als bei vielen Android-Smart­phones ist die Kombi­nation aus 5G und Dual-SIM-Nutzung nicht möglich.

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Wer beim iPhone 12 (mini, Pro, Pro Max) nur die eSIM oder nur die Nano-SIM verwendet, kann den 5G-Stan­dard nutzen. Auch wenn beide SIM-Vari­anten zum Einsatz kommen, klappt die 5G-Verbin­dung - aller­dings nur dann, wenn einer der beiden Mobil­funk­anschlüsse abge­schaltet ist. Bei Dual-SIM-Betrieb liest man im Menü Einstel­lungen - Mobil­funk beim für den mobilen Inter­net­zugang genutzten Anschluss den Hinweis "5G ist im Modus 'Dual-SIM' nicht verfügbar".

iPhone mit zwei Nano-SIM-Slots nicht betroffen

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Grafik/Montage: teltarif.de Diese Einschrän­kung, die auch nach dem Update auf die neue iOS-Version 14.4 weiterhin besteht, betrifft nur für die inter­natio­nale Version der aktu­ellen Apple-Smart­phones, wie der iPhone-Ticker heraus­gefunden hat. So besagt ein Support-Doku­ment des Herstel­lers: "In Fest­land­china wird 5G unter­stützt, wenn zwei aktive Leitungen im Dual-SIM-Modus auf der Leitung verwendet werden, die mobile Daten nutzt."

In China verkauft Apple seine Smart­phones mit zwei Steck­plätzen für physi­sche SIM-Karten, dafür aber ohne eSIM. Das deutet darauf hin, dass das Problem, 5G in Verbin­dung mit dem Dual-SIM-Betrieb anzu­bieten, mit der eSIM zusam­men­hängt. Ein gene­relles Problem ist das aller­dings nicht, wie beispiels­weise das Samsung Galaxy S20 Ultra beweist, das sich auch beim Zwei-Karten-Betrieb unter Einsatz der eSIM mit dem 5G-Netz verbindet.

5G mit Dual-SIM nach Update?

Nicht bekannt ist, ob die Kombi­nation aus 5G und Dual-SIM bei der für China bestimmten Version der aktu­ellen iPhone-Gene­ration schon zum Verkaufs­start der Smart­phones nutzbar war. Unter­lagen zufolge, die aus ameri­kani­schen Mobil­funk-Netz­betrei­ber­kreisen stammen, soll auch bei der inter­natio­nalen Version des iPhone 12 (mini, Pro, Pro Max) ein Soft­ware-Update nach­gereicht werden, das die 5G-Verbin­dung im Dual-SIM-Modus erlaubt. Ob und wann dieses Update noch veröf­fent­licht wird, ist unklar, zumal sich Apple nicht offi­ziell zu dieser Proble­matik äußert.

Welche Neue­rungen mit iOS 14.4 auf das iPhone kommen, lesen Sie in einer weiteren Meldung.