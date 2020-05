iPhone 11 & iPhone XS bei Saturn/MediaMarkt jetzt günstiger

Die Elek­tronik­händler Saturn und MediaMarkt befinden sich seit geraumer Zeit in einer Dauer-Preis­schlacht, bei der Kunden durchaus nicht selten als Gewinner hervor­gehen können. Der Preis­ver­gleich lohnt sich aller­dings immer und sollte nicht unter­schätzt werden. Unter Umständen werden die schönen, dick abge­druckten redu­zierten Preise bei anderen Händ­lern sogar noch unter­boten.

Aktuell bietet das Händler-Duo sowohl das iPhone 11 als auch das iPhone XS güns­tiger an. Ob sich die Apple-Smart­phones bei Saturn und MediaMarkt lohnen, lesen Sie im nach­fol­genden Schnäpp­chen-Check (Market­place-Ange­bote haben wir wie immer in unseren Prei­s­checks nicht berück­sich­tigt. Dort sind die Geräte teil­weise noch güns­tiger zu haben).

Apple iPhone 11: Saturn/MediaMarkt-Angebot im Check

Aktuell im Angebot bei Saturn/MediaMarkt: iPhone 11 und iPhone XS

Das iPhone 11 gehört zur aktu­ellen Premium-Genera­tion des US-ameri­ka­ni­schen Herstel­lers. Das Modell ist in den Farben "Gelb", "Violett", "Grün", "Weiß", "Schwarz" und "(PRODUCT)RED" verfügbar, Saturn hat alle sechs Vari­anten noch bis zum 20. Mai im Angebot. Statt der unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung von 799 Euro kostet das iPhone 11 mit 64 GB internem Spei­cher­platz 769 Euro - eine nicht gerade üppige Ersparnis in Höhe von 30 Euro. Die Hoff­nung ist also groß, dass die Geld­börse bei anderen Händ­lern mehr geschont wird.

Das iPhone 11, beispiels­weise in "Schwarz", mit 64 GB ist bei anderen Händ­lern schon zu einem Preis von rund 742 Euro erhält­lich. Damit sparen Käufer gegen­über der UVP des Herstel­lers eine Summe von 56 Euro. Das Saturn-Angebot lohnt sich daher nicht. Das gilt auch für die Ange­bote von MediaMarkt. Der Händler hat das iPhone 11 mit 64 GB in allen sechs Farben eben­falls zu einem Preis von 769 Euro im Angebot. Details zum iPhone 11 lesen Sie im ausführ­li­chen Test­be­richt.

Apple iPhone XS: Saturn/MediaMarkt-Angebot im Check

Das iPhone XS kam Ende September 2018 auf den Markt. Mit 64 GB internem Spei­cher kostete das iPhone in den Farben "Silber", "Gold" und "Space Gray" nach unver­bind­li­cher Preis­emp­feh­lung 1029 Euro. Mitt­ler­weile lässt sich auf den Start­preis des Modells einiges sparen. Saturn bietet das iPhone XS in den genannten Farben noch bis zum 20. Mai zum Preis von 679 Euro an - eine Ersparnis in Höhe von 350 Euro zum Ursprungs­an­gebot.

Der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt aber, dass noch mehr drin ist. So ist das Modell, beispiels­weise in der Farbe "Space Gray", schon für rund 650 Euro zu haben. Damit lassen sich im Gegen­satz zur Saturn-Offerte noch­mals 29 Euro sparen. Diese Diagnose gilt auch für den Kollegen MediaMarkt, der das iPhone XS in den drei Farben mit 64 GB aktuell zum glei­chen Preis anbietet. Details zum iPhone XS lesen Sie im ausführ­li­chen Test­be­richt.

Irgend­wann fällt jede UVP mal im Preis. Wir haben uns mit dem Verfall von Smart­phone-Preisen bekannter Hersteller wie Samsung, Huawei und Apple beschäf­tigt. Was zu erwarten ist, lesen Sie in einem weiteren Bericht.

