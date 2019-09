iPhone 11 und 11 Pro (Max) ab sofort erhältlich

Vor einein­halb Wochen hat Apple seine neuen iPhone- und Apple-Watch-Modelle vorge­stellt. Ab sofort werden die Smart­phones und Smart­watches auch verkauft, nachdem Vorbe­stel­lungen bereits seit dem vergan­genen Freitag möglich waren. Die Apple Stores öffneten aus Anlass des Verkaufs­starts von iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max sowie Apple Watch Series 5 bereits zum 8 Uhr ihre Pforten.

Auch die Deut­sche Telekom, Voda­fone und o2 verkaufen ab heute die neuen Handys und Uhren von Apple in ihren Shops. Provider wie Dril­lisch und 1&1 sowie Händler wie Gravis bieten die Geräte eben­falls an. Vorbe­steller haben bereits in den vergan­genen Tagen Versand­bestä­tigungen erhalten. Sofern die Paket­dienste mitspielen, sollten die Geräte im Laufe des Tages ankommen.

Wer sich kurz­fristig für eines der neuen iPhones inter­essiert, kann versu­chen, in einem der Apple Stores oder bei den Mobil­funk-Provi­dern sein Wunsch­modell zu ergat­tern. Während die Smart­phones vom Hersteller selbst auch ohne Vertrag ange­boten werden, bieten die Provider die Hand­helds bevor­zugt mit Neuver­trag oder zumin­dest einer Vertrags­verlän­gerung an.

Warte­zeiten im Online Store

Verkaufsstart für iPhone 11 und Apple Watch Series 5 Inter­essenten, die über den Online Store von Apple ihr Glück versu­chen, müssen sich zum Teil auf einige Wochen Warte­zeit einrichten. Das iPhone 11 mit 64 GB Spei­cher­platz soll in den meisten Farb-Vari­anten zum 25. September gelie­fert werden. Kunden, die das Gerät in Grün kaufen möchten, bekommen es voraus­sicht­lich erst einige Tage später. Mit 128 GB und 256 GB Spei­cher ist das iPhone 11 je nach Gehäu­sefarbe eben­falls zum 25. September oder sogar erst Anfang Oktober lieferbar.

iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max kommen gene­rell bei jetziger Bestel­lung erst zwischen dem 7. und 14. Oktober ins Haus. Dabei spielt es keine Rolle, mit welcher Spei­cher­kapa­zität und in welcher Farbe das Smart­phone bestellt wird. Apple gibt in der Regel aller­dings "Worst-Case-Szena­rien" an. Es kann demnach sein, dass das gewünschte Gerät am Ende doch einige Tage früher ausge­liefert wird als derzeit im Online Store ange­geben.

Zum Teil recht lange Warte­zeiten gibt es auch bei der Apple Watch Series 5, wenn Inter­essenten die Uhr jetzt im Online Store von Apple bestellen. Je nachdem, für welche Version der Handy-Uhr sich der Kunde entscheidet, gibt der Hersteller derzeit sogar Liefer­termine zwischen dem 17. und 24. Oktober an.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits über die Verkaufs­preise der neuen Apple-Geräte berichtet.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)