iPhone 11 Pro im Podcast: Vor- & Nachteile zum Vorgänger

Seit einer Woche ist die neue Smart­phone-Genera­tion von Apple auf dem Markt. Wir haben uns das iPhone 11 Pro von Apple für den Podcast etwas genauer ange­sehen und berichten in der aktu­ellen Ausgabe über die Plus- und Minus­punkte, die wir in den vergan­genen Tagen zusam­menge­tragen haben.

Podcast zum iPhone 11 Pro Wir haben uns in den vergan­genen Tagen das iPhone 11 Pro von Apple etwas genauer ange­sehen. Wodurch unter­scheidet sich das Smart­phone vom iPhone XS aus dem vergan­genen Jahr? Wie ist das Handy verar­beitet und welches Zwischen­fazit können wir nach den ersten Tagen der Nutzung ziehen?

Apple stellte bei der Präsen­tation des Smart­phones vor allem die gegen­über der iPhone-Genera­tion von 2018 verbes­serte Kamera heraus. Diese verfügt über drei Linsen, aber wie gut arbeitet die neue iPhone-Kamera wirk­lich? Im Podcast berichten wir zudem über ein Feature der Kamera-Soft­ware, das sich manche Kunden schon seit Jahren wünschen und das nun endlich verfügbar ist.

Wir gehen in der neuen Ausgabe unseres Podcasts aber auch auf Minus­punkte ein, die das iPhone 11 Pro während der ersten Tage der Nutzung gesam­melt hat. Nicht zuletzt spre­chen wir darüber, für wen sich der Umstieg lohnt bzw. welche Apple-Fans getrost bei ihrem schon vorhan­denen Handy bleiben können.

