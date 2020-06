Preisverfall: Premium-Handys von Apple, Samsung & Co.

Was haben iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro+ gemeinsam? Alle sind aktu­elle Ober­klasse-Modelle wich­tiger Smart­phone-Hersteller. Wir haben uns ange­schaut, was sie aktuell kosten.

Die meisten Smart­phones können sich nicht lange an einer Preis­sta­bi­lität erfreuen. Recht zügig nach der Markt­ein­füh­rung lassen sich schon einige Euro auf bestimmte Modelle sparen. Und der Preis­ver­fall steht nicht still, je länger sich ein Modell auf dem Markt befindet.

Wir haben aus aktu­ellen Ober­klasse-Modellen bekannter Hersteller wie Apple, Samsung, Huawei und OnePlus eine Auswahl getroffen und geprüft, wie viel sie derzeit noch kosten. Beim Preis­ver­gleich haben wir Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt. Einige Modelle posi­tio­nieren sich zwar noch als aktu­elle Flagg­schiffe der Hersteller, sind aber schon etwas länger auf dem Markt, weshalb die Ersparnis größer sein kann. Bei jüngeren Modellen müssen sich Inter­es­senten teil­weise noch gedulden, bis der Rotstift an der unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers ange­setzt wird.

Die Smart­phones haben wir zudem in Tabellen nach Erschei­nungs­datum abge­bildet, damit Sie deren Spezi­fi­ka­tionen auf einen Blick mitein­ander verglei­chen können.

Samsung Galaxy Note 10+, iPhone 11 Pro Max im Preis­ver­fall

Aktuelle Oberklasse-Smartphones von Samsung, Apple & Co. im Preisverfall

Bild: teltarif.de Das Samsung Galaxy Note 10+ ist in zwei Spei­cher­kombi­nationen verfügbar. Zum Markt­start kostete die Version mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB internem Spei­cher 1099 Euro, die Version mit 512 GB internem Spei­cher schlug mit 1199 Euro zu Buche. Die Vari­ante mit dem klei­neren Spei­cher ist bereits zu einem Preis von 819 Euro zu haben, die größere Vari­ante schon für rund 1000 Euro. Käufer können derzeit also 280 Euro bezie­hungs­weise 199 Euro sparen.

Das iPhone 11 Pro Max gehört zu den Modellen, deren UVP sich in der Regel wackerer schlagen, als die von Android-Smart­phones. Dennoch sind auch die Apple-Geräte nicht vor einem Preis­ver­fall gefeit. Mit 64 GB internem Spei­cher kostete das iPhone 11 Pro Max zum Markt­start 1249 Euro, für die Version mit 256 GB setzte der Hersteller einen Preis von 1419 Euro an, die Vari­ante mit 512 GB kostete üppige 1649 Euro.

Auf die Vari­ante mit dem kleinsten Spei­cher lassen sich derzeit 134 Euro (1115 Euro) sparen, bei der 256-GB-Vari­ante sind es 90 Euro (1329 Euro) und auf die Version mit dem größten Spei­cher sind es 100 Euro (1549 Euro).

Google Pixel 4 XL und Oppo Find X2 Pro im Preis­ver­fall

Das Google Pixel 4 XL ist in zwei Spei­cher­va­ri­anten erhält­lich: Mit 64 GB internem Spei­cher kostet das Modell nach UVP 899 Euro, mit 128 GB Kapa­zität 999 Euro. Während sich beim Modell mit klei­nerem Spei­cher aktuell 300 Euro (599 Euro) sparen lassen, hat sich beim Preis des Modells mit dem größeren Spei­cher noch nicht so viel getan. Inter­es­senten, die sparen wollen, können aber einen Blick Market­place-Ange­bote werfen.

Mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB internem Spei­cher veran­schlagt der Hersteller für das Oppo Find X2 Pro eine UVP in Höhe von 1199 Euro. Das Modell ist beispiels­weise noch nicht so lange auf dem Markt wie das Pixel 4 XL, weshalb die Diffe­renz zum Start­preis noch nicht so groß ist. Eine Ersparnis von 16 Euro (rund 1183 Euro) ist drin. Es ist aber davon auszu­gehen, dass der Preis des Oppo Find X2 Pro mit der Zeit noch fallen wird.

Samsung, Apple, Google und Oppo im Vergleich

