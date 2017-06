iPad Pro: Neues Modell ab 729 Euro in Deutschland

Bis zu 1379 Euro kostet das iPad Pro jetzt in Deutschland. Der Einstiegspreis liegt aber deutlich unter 1000 Euro. Wir fassen alle Preise für die neuen Apple-Tablets zusammen.

Neue iPad-Pro-Modelle bereits vorbestellbar Wie berichtet hat Apple anlässlich der Entwicklerkonferenz WWDC neue Tablets vorgestellt. Das iPad Pro 9.7 wird durch ein Modell mit 10,5 Zoll großem Touchscreen abgelöst. Zudem bekommt das iPad Pro 12.9 ein Update. Die neuen Handhelds sind bereits bestellbar und werden ab 14. Juni ausgeliefert.

Der Einstiegspreis für das iPad Pro 10.5 mit 64 GB Speicherplatz und WLAN-Schnittstelle für den Internet-Zugang liegt auf dem deutschen Markt bei 729 Euro. Interessenten, die sich für das Modell mit 256 GB Speicherplatz entscheiden, zahlen 829 Euro, die Gerätevariante mit 512 GB Speicherkapazität schlägt mit 1049 Euro zu Buche.

Wie bei Apple üblich fallen recht deutliche Aufschläge für die Tablets an, mit denen sich der Internet-Zugang zusätzlich über das Mobilfunknetz herstellen lässt. In dieser Ausführung kostet die Version des iPad Pro 10.5 mit 64 GB Speicherplatz 889 Euro. Für das 256-GB-Modell verlangt Apple 989 Euro, während das Gerät mit 512 GB Speicher für 1209 Euro verkauft wird.

12,9-Zoll-Modell ab 899 Euro

Die neue Version des iPad Pro 12.9 ist in der kleinsten Ausführung mit 64 GB Speicherplatz und Internet-Zugang über WLAN für 899 Euro erhältlich. Für 999 Euro haben Interessenten die Möglichkeit, das Modell mit 256 GB Speicherkapazität zu erhalten, während die Variante mit 512 GB Speicher für 1219 Euro verkauft wird.

Die iPad-Pro-Version mit 12,9 Zoll großem Bildschirm und Internet-Zugang über WLAN und das Mobilfunknetz ist nicht unter 1000 Euro zu bekommen. Das Modell mit 64 GB Speicher wird für 1059 Euro verkauft. Zum Preis von 1159 Euro verkauft Apple die Variante mit 256 GB und die Version mit 512 GB Speicher schlägt mit 1379 Euro zu Buche.

Die neuen Tablets sind wahlweise in Silber, Spacegrau und Gold zu bekommen. Das iPad Pro 9.7 wird vom Hersteller selbst nicht mehr angeboten, während das iPad (2017) und das iPad mini 4 weiterhin verfügbar sind. Wesentlich farbenfroher als die neuen Tablets präsentieren sich iPhone 7 und iPhone 7 Plus, die seit März beispielsweise auch in Rot zu bekommen sind.