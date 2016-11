Gerücht: Apple plant drei iPads in komplett neuem Design

Apple plant neue iPads In diesem Jahr hat Apple mit dem iPad Pro 9.7 nur ein neues Tablet auf den Markt gebracht. Das iPad Pro 12.9 und das iPad mini 4 sind bereits mehr als ein Jahr alt, die iPad-Air-Reihe nochmals älter. Nun gibt es Gerüchte, nach denen nicht nur iPhone-Fans im kommenden Jahr mit einem neuen Design rechnen können. Einem Bericht des Online-Magazins Apple Insider zufolge wird auch das iPad neu aufgestellt.

Dem Bericht zufolge sollen drei neue Tablet-Modelle die Verkaufszahlen wieder ankurbeln, nachdem das iPad in den vergangenen Jahren sinkende Marktanteile verzeichnete. So soll es im neuen Jahr gleich drei Nachfolger für die Apple-Tablets geben. Neuauflagen des iPad Air sind allerdings nicht zu erwarten. Stattdessen wird es wohl auch eine Mini-Version des iPad Pro geben, die - wie die bisherigen kleinen Tablets des amerikanischen Herstellers - mit einem 7,9 Zoll großen Touchscreen ausgestattet ist.

Wie beim iPhone soll auch beim iPad der Rand rund um das Display kleiner werden. Das will Apple aber offenbar nicht nutzen, um die Tablets kompakter zu gestalten. Stattdessen soll sich die Bildschirmdiagonale beim Hauptgerät von 9,7 auf 10,9 Zoll vergrößern. Dabei soll auch der klassische Homebutton in seiner jetzigen Form verschwinden. Glaubt man den aktuellen Spekulationen, so wird das Gerät mit 7,5 Millimeter wieder etwas dicker als das iPad Pro 9.7.

Neuauflage für 12,9-Zoll-Modell

Als drittes Tablet will Apple dem Bericht zufolge ein neues iPad mit 12,9 Zoll großem Display auf den Markt bringen. Für dieses Modell wird darüber spekuliert, dass das Gehäuse 0,3 Millimeter dicker sein wird als beim vergleichbaren aktuellen iPad Pro. Einen Gefallen würde sich der Hersteller damit nicht tun, zumal das iPad Pro 12.9 schon jetzt kein wirklich handlicher Reisebegleiter mehr ist.

Preislich dürften die neuen iPads ähnlich wie die aktuellen Apple-Tablets angesiedelt sein. Gegenüber dem iPad Air, das aktuell noch erhältlich ist, bedeutet das vor allem, dass Interessenten mit höheren Preisen rechnen müssen - kein guter Schachzug angesichts gesättigter Märkte, sinkender Marktanteile und einer niedrigeren Nachfrage nach Tablets generell.