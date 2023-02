Analyst: Apple bringt 2024 iPad mit faltbarem Display

Gerüchte um neue iPad-Modelle

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Apple wird in diesem Jahr mögli­cher­weise auf die Vorstel­lung neuer Tablets verzichten. Statt­dessen bereitet der ameri­kani­sche Tech­nologie-Konzern für 2024 gleich mehrere Neuheiten vor. So sei für das kommende Jahr ein erstes iPad-Modell mit falt­barem Display geplant, wie der Analyst Ming-Chi Kuo vermutet. Kuo werden gute Kontakte in die Zulie­fer­kette von Apple nach­gesagt. In der Vergan­gen­heit hat der Leaker oft neue Produkte des Herstel­lers treff­sicher vorher­gesagt.

Ob Kuo mit dem falt­baren iPad richtig liegt, bleibt abzu­warten, denn der eben­falls stets gut infor­mierte Bloom­berg-Analyst Mark Gurman wider­sprach dem Bericht. 2024 sei nicht damit zu rechnen, dass Apple ein "iPad Fold" vorstellt. Gurman bekräf­tigte einem BGR-Bericht zufolge hingegen, dass Apple ein neu gestal­tetes iPad Pro mit OLED-Panel plant. Die güns­tigeren Tablet-Vari­anten sollen verbes­serte Spezi­fika­tionen erhalten, zu denen sich Gurman noch nicht näher geäu­ßert hat.

Kuo wird hingegen schon recht konkret, wenn es um die Pläne für ein iPad mit falt­barem Display geht. So werde der chine­sische Auftrags­fer­tiger Suzhou Anjie Tech­nology einen Groß­teil der benö­tigten Kompo­nenten herstellen. Darüber hinaus plane Apple einen Kick­stand aus Karbon­faser für das falt­bare Tablet. Weitere Details wie die Display­größe und Preise, die Inter­essenten einkal­kulieren müssen, wurden noch nicht genannt.

Update für iPad mini

Gerüchte um neue iPad-Modelle

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Eben­falls im kommenden Jahr soll laut Ming-Chi die siebte Gene­ration des iPad mini auf den Markt kommen. Das erste Modell des iPad mini wurde 2012 veröf­fent­licht. Nach dem iPad mini 4 legte Apple eine vier­jäh­rige Pause ein, bis 2019 eine Neuauf­lage präsen­tiert wurde. Die aktu­elle Version des iPads im Klein­format ist seit 2021 auf dem Markt.

Keine Infor­mationen gibt es dazu, welche Neue­rungen das iPad mini 7 mit sich bringen könnte. Als gesetzt gilt neben einem leis­tungs­fähi­geren Prozessor eine verbes­serte 5G-Unter­stüt­zung. Zudem könnte das Tablet in neuen Spei­cher­vari­anten zu haben sein. Das aktu­elle Modell wird wahl­weise mit 64 bzw. 256 GB ausge­lie­fert. Vor allem für Käufer, die viele Videos und Spiele auf dem Tablet nutzen wollen, kann die Kapa­zität schnell knapp werden.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche Features für iOS 16.4 zu erwarten sind.