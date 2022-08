MS Office: iPad-App erkennt jetzt Handschrift mit Apple Pencil

iPad-Besitzer, die mit einem Apple Pencil hand­schrift­liche Eingaben machen, können diese jetzt in der Office-App von Micro­soft in getippten Text konver­tieren lassen.

Wer ein iPad und einen Apple Pencil besitzt und die Micro­soft-Office-App für das Betriebs­system iPadOS verwendet, kann von einer neu einge­führten Funk­tion profi­tieren. Erst kürz­lich veröf­fent­lichte Micro­soft eine neue Beta-Version der Office-App für iPadOS, die es ermög­licht, eine Hand­schrift-zu-Text-Funk­tion mit dem Apple Pencil einzu­stellen.

An Beta-Tests können Nutzer teil­nehmen, die sich für das Insider-Programm über TestFlight regis­triert haben.

Apple Pencil: Hand­schrif­ten­erken­nung in Office

Microsoft Office erkennt jetzt Handschriften des Apple Pencils

Fotos: Apple, Logo: Microsoft, Montage: teltarif.de Beta-Tester kommen nun als erste Nutzer­gruppe in den Genuss, neue Funk­tionen auszu­pro­bieren. Kürz­lich veröf­fent­lichte Micro­soft im Rahmen des Insider Programms eine neue Beta-Version für die iPadOS-App von Micro­soft Office (via Macru­mors), die es ermög­licht, mit dem Apple Pencil gemachte hand­schrift­liche Eingaben in getippten Text zu konver­tieren. Im Einstel­lungs­menü des Apple Pencil muss dafür die Funk­tion "Krit­zeln" akti­viert werden.

Möglich werde das mit der Office-App in der Version 2.64. Die Hand­schriften-Funk­tion, die Eingaben mit dem Stift in getippten Text konver­tiert, wurde mit iPadOS 14 einge­führt. Unter­stützt werden iPads, die den Apple Pencil der ersten und zweiten Gene­ration unter­stützen, wie iPad Pro, iPad Air der dritten Gene­ration und neuer, iPad mini der fünften Gene­ration und neuer sowie das iPad der sechsten Gene­ration und neuer.

"Auspro­biert"

Macru­mors merkt an, dass das Update wahr­schein­lich in den kommenden Wochen im App Store für alle Nutzer veröf­fent­licht wird. Mitt­ler­weile ist die Version 2.64 der Office App für iPadOS im App Store bereits verfügbar. Wir haben das Programm auf ein in der Redak­tion genutztes iPad Pro 12.9 (2020) geladen und mit dem Apple Pencil der zweiten Gene­ration Versuche unter­nommen, die Hand­schrift-zu-Text-Funk­tion auszu­pro­bieren.

Um Ände­rungen an einem neuen Doku­ment vorzu­nehmen, ist laut Angaben in der App ein Abo erfor­der­lich. Deshalb konnten wir das Feature zunächst nur in der Notizen-App auspro­bieren. Die Eingabe mit dem Apple Pencil wurde wie erhofft in getippten Text über­tragen. Man sollte jedoch darauf achten, deut­lich zu schreiben, damit der hand­schrift­liche Text auch erkannt wird. Gene­rell soll die Hand­schrift-zu-Text-Funk­tion für Word- PowerPoint- und Excel-Doku­mente funk­tio­nieren.

