Editorial: Firma pleite, Produkt platt, die Zweite

An dieser Stelle richte ich meinen Dank an die vielen Leser, die mit ausführ­lichen und konstruk­tiven Forums­beiträgen auf meine sicher sehr weit­gehende Forde­rung aus dem letzten Edito­rial reagiert haben: Es wäre kein kleiner Eingriff in die Gewer­befrei­heit, wenn Hersteller künftig für alle Produkte, die auf einen externen Server ange­wiesen sind, den Betrieb eben­dieses Servers auf geeig­nete Weise versi­chern lassen müssten. Denn neben dem Abschluss der Versi­cherung müsste der Hersteller auch nötige Quell­codes und Konfi­gura­tions­anlei­tungen bei der Versi­cherung hinter­legen, damit diese im Versi­cherungs­fall den Server­betrieb über­nehmen kann. Die Verbrau­cher hätten so natür­lich die Gewiss­heit, dass ihre Produkte nicht schon wenige Tage nach dem Kauf unbrauchbar werden, die Hersteller aber eben auch erheb­lichen zusätz­lichen Aufwand.

Etliche Leser erwähnten weitere Geräte, die wegen Abschal­tung von herstel­lerei­genen Servern vorzeitig zu Elek­troschrott wurden. Zwei Beispiele aus dem Bereich Fern­sehen: Der Grundig Selexx PDR 5000 S DIG war einer der ersten digi­talen Video­rekorder. Er bezog aber das elek­troni­sche Fern­sehpro­gramm von einem proprie­tären Server, der dann plötz­lich abge­schaltet wurde. Danach konnte man seine alten Aufzeich­nungen noch abspielen, aber keine neuen mehr anfer­tigen. Ein ähnli­ches Problem bekamen dieses Jahr auch Enter­tain-Altkunden der Telekom: Durch den Wechsel zu Magenta TV wurde der alte Receiver wertlos - ein Teil der Kunden hatte diesen anfangs als Kauf- und nicht als Miet­gerät erworben. Und egal, ob Receiver-Kauf oder -Miete: Mit der Umstel­lung auf die neue Platt­form waren die alten Aufzeich­nungen alle futsch.

Möglichst auf IoT-Server verzichten

Wie können ans Internet angebundene Geräte weiter funktionieren, wenn der Hersteller pleite geht? User a1x schreibt, dass die Inter­netpro­vider mit Schuld an dem Problem hätten, da die ganzen IoT-Geräte hinter dem Heim­router nicht aus dem Internet erreichbar seien. Würden die Provider feste IPv6-Adressen verteilen und ihre Router so konfi­gurieren, dass sie Verbin­dungs­aufbau­anfragen aus dem Internet an die IoT-Geräte durch­lassen, dann würden viele der Herstel­lerserver über­flüssig. Um nicht gene­rell allen Traffic für alle Geräte frei­zugeben, was viele Sicher­heits­lücken mit sich bringen würde, würde es nach User a1x dabei reichen, wenn es eine Stan­dard­methode gäbe, mit der die Geräte einzelne Ports im Router für Internet-Traffic frei­schalten könnten.

Ich pflichte a1x bei, dass so mancher externer Server über­flüssig werden würde, wenn Smart-Home-Geräte verstärkt selber als Server agieren würden. Aber es gibt auch Gründe, die dagegen spre­chen: Viele IoT-Geräte haben nur eine lang­same CPU und sie müssen auch mit wenig RAM und ROM auskommen. Da passiert es schnell, dass die zusätz­liche Einbin­dung eines embedded Servers den Hersteller zwingt, den nächst­größeren und damit natür­lich auch nächst­teureren Chip zu verbauen. Auch die Gefahr von Prozess­abstürzen, die dann die Nutzer jeweils zum Reboot des Geräts nötigen, ist bei Servern höher als bei Clients. Sind Smart-Home-Geräte fest verbaut, wird dazu der Anwender in vielen Fällen die Siche­rung kurz ausschalten und dann wieder einschalten müssen. Es macht keinen Spaß, das zu tun, nur, weil ein "Script Kiddie" mal wieder Klin­gelstreiche spielt, also DDoS-Atta­cken gegen die bekannten Ports von smarten Türklin­geln fährt.

Vor allem aber ist jeder offene Port auch eine poten­zielle Sicher­heits­lücke. Wenn wir massen­haft IoT-Geräten erlauben, passiv auf Verbin­dungen aus dem Internet zu lauschen, dann müssen wir sicher­stellen, dass diese Geräte regel­mäßig mit Updates versorgt werden, und das insbe­sondere auch und gerade dann, wenn sie bereits kompro­mittiert sind. Man müsste also den IoT-Geräten ein beson­ders gehär­tetes "inneres System" spen­dieren, das zum Beispiel nach dem Booten aus einem gesi­cherten ROM über­nimmt, zunächst auf Updates prüft (wofür man wahr­schein­lich dann doch wieder einen externen Server braucht) und erst dann die eigent­liche Anwen­dung startet. Was passiert dann eigent­lich, wenn gerade jemand auf die smarte Türklingel drückt, während die im Update-Prozess steckt?

Schnitt­stellen veröf­fent­lichen statt Server versi­chern

User Beklug­scheiden schreibt, dass die Kosten im Versi­cherungs­fall in der Regel ziem­lich hoch wären: "Da kann man locker pro KMU, welches pleite geht, mit einem Mitar­beiter kalku­lieren." Und dieser Mitar­beiter muss dann so lange beschäf­tigt werden, wie die garan­tierte Betriebs­zeit des Servers beträgt. Bei einem wenig erfolg­reichen Produkt - schließ­lich ist der Hersteller pleite gegangen - würde der ganze Aufwand dann für nur wenige Nutzer getrieben werden.

Beklug­scheiden schlägt statt­dessen vor, "eine offene passive Schnitt­stelle, mit der alle Funk­tiona­lität repli­ziert werden kann", zu spezi­fizieren. Diese Schnitt­stelle würde erst im Insol­venz­fall veröf­fent­licht werden. Nach der Veröf­fent­lichung könnten dann Dritt­anbieter oder ambi­tionierte Hobby­entwickler die entspre­chende Lösung bauen. Damit vermeidet Beklug­scheiden natür­lich das Problem, dass Server für unter Umständen nur wenige Nutzer weiter­betrieben werden.

Warum ich gene­rell eher gegen passive Schnitt­stellen bin, habe ich im vorhe­rigen Abschnitt bereits erläu­tert. Die von Beklug­scheiden vorge­schla­gene Umstel­lung der IoT-Geräte von aktiver (Client-) auf passive (Server-)Betriebsart im Fall der Insol­venz des Herstel­lers beinhaltet aber noch weitere Probleme: Denn die Hersteller müssen bei dieser Lösung eine Schnitt­stelle imple­mentieren, die im Regel­betrieb gar nicht verwendet wird, da sie ja erst bei Ausfall des Hersteller-Servers zum Tragen kommen soll. Entspre­chend hoch ist die Gefahr, dass diese zusätz­liche Schnitt­stelle subop­timal getestet wird, und am Ende daher nicht oder nur unzu­reichend funk­tioniert.

Stich­haltig ist Beklug­schei­dens Argu­ment, dass die Versi­cherung einen hohen Aufwand mit dem Weiter­betrieb des Servers haben könnte. Nur: Versi­cherungen sind Spezia­listen darin, die Höhe eines mögli­chen Scha­dens und die Eintritts­wahr­schein­lich­keit desselben im Vorhinein zu kalku­lieren und ihre Kunden danach in Risi­koklassen einzu­teilen. Wer in einer Gegend mit hoher Einbruchs­rate wohnt, zahlt viel mehr für eine Haus­ratver­siche­rung als ein Bewohner einer beson­ders sicheren Gegend. Analog bei der Server-Weiter­betriebs-Versi­cherung: Wer seinen Code so orga­nisiert, dass auf dem Server nur eine Stan­dard-Daten­bank läuft, die als Service von Cloud-Anbie­tern bezogen werden kann, der zahlt bei der Versi­cherung entspre­chend viel weniger Beitrag als jemand, der 100 000 Zeilen proprie­tären Python-Code einreicht.

Durch die Risiko-Beur­teilung der Server-Versi­cherungen dürfte es daher zuneh­mend zur Stan­dardi­sierung der auf IoT-Geräte bezo­genen Cloud-Server kommen. In der Folge davon könnten die Kosten für die Hersteller sogar mittel­fristig sinken, weil eben nicht jeder Hersteller "das Rad neu erfinden" muss.

Vertrauen der Verbrau­cher verbes­sern

Einige Nutzer schreiben es direkt so, bei anderen meine ich, es zwischen den Zeilen heraus­lesen zu können: Weil sie schonmal erlebt haben, dass Produkte wegen Server-Abschal­tung plötz­lich unbrauchbar wurden, sind die User beim Kauf neuer Geräte eher zurück­haltend. Die genannte Versi­cherung würde somit zwar auf der einen Seite die Kosten für die Hersteller erhöhen, auf der anderen Seite aber das Vertrauen der Verbrau­cher stei­gern. Letz­teres stei­gert dann auch die Umsätze. Ich persön­lich gehe davon aus, dass die posi­tiven Effekte über­wiegen würden.

