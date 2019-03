LoRaWAN arbeitet ohne SIM-Karten

Auf dem Mobile World Congress konnte man sich am Stand der Lora-Alliance einen guten Überblick verschaffen. Das Internet der Dinge gilt als wesent­li­cher Aspekt des zukünf­tigen Mobil­funks. Bald sollen mehr "Geräte" als Menschen mit Handys im Netz sein. Ist der Wasser­tank noch voll, wo gibt es freie Park­plätze, wo ist mein LKW mit den drin­gend benö­tigten Waren? Geht es der Bauma­schine gut? Ist die Wasch­ma­schine daheim noch dicht oder die Wäsche schon trocken? Alles Themen für IoT.

Um diese Infor­ma­tionen zu über­mit­teln, wird ein Netz gebraucht. Das "eigene" Netz von Sigfox nach dem haus­ei­genen "0G"-Stan­dard haben wir schon vorge­stellt. Ein anderer, im Prinzip aber ähnli­cher Ansatz ist "LoRaWAN". "LoRa" steht für "Long Range" (große Reich­weite) und "WAN" für Wide Area Network. Der LoraWAN-Stan­dard setzt wie bei den Kollegen von SigFox auf lizenz­freie Funk­fre­quenzen, wo man sofort losfunken kann und niemand um Geneh­mi­gung fragen oder Frequenzen teuer erwerben oder mieten muss. Solche Frequenzen sind prak­ti­scher­weise welt­weit gere­gelt. LoRaWAN konzen­triert sich dabei beispiels­weise auf 868 MHz (für SRD = Short Range Devices) oder 915 MHz (je nach Land oder Region)

Allianz der Willigen

Die Nutzer von LoRaWAN haben sich in der gleich­na­migen Allianz zusam­men­ge­schlossen, zu der im letzten Jahr alleine 71 Neumit­glieder und 38 neue Netz­be­treiber dazu stießen. Für die Zonen RU864-870 (Russ­land) wurden Kanalpläne erar­beitet, ebenso für Latein­ame­rika.

In mehr als 100 Ländern wurden lokale LoRaWAN-Netze durch lokale Netz­be­treiber ausge­rollt und im letzten Jahr seien 61 Prozent mehr Betreiber von LoRaWAN-Netzen dazu gekommen. Welt­weit sollen bereits 80 Millionen kompa­tible Geräte "ausge­rollt" sein, 60.000 Entwickler hätten für 10.000 Einzel­netz­werke passende Anwen­dungen entwi­ckelt. Die Einzel­netz­werk­be­treiber arbeiten vor Ort und sind über die LoRaWAN-Allianz mitein­ander verbunden. Das bedeutet: Wenn ein Gerät das Gebiet eines bestimmten Netz­be­trei­bers verlässt, kann es im Gebiet eines anderen Netz­be­trei­bers "roamen". Bis auf Grön­land und weite Teile Afrikas (rund um den Äquator) ist LoRaWAN "welt­weit" vertreten, was aber nicht bedeutet, dass es dort eine 100 Prozent Flächen­de­ckung gibt.

Keine SIM-Karte

LoRaWAN arbeitet ohne SIM-Karten mit einer zentral verwal­teten ID, womit das einzelne Gerät erkannt und adres­siert werden kann. Dazu werden ein "AppKey" und ein Network-Key ("NwkKey") verwendet. Jeder Funk­ver­kehr wird durch zwei Session-Keys geschützt. Die Nutz­last ("Payload") ist mit AES-CTR verschlüs­selt und über­trägt einen Rahmen sowie eine Prüf­summe (Message Inegrity Code - MIC), der mit AES-CMAC berechnet wurde, um zu vermeiden, dass Pakete geknackt oder verfälscht werden. In einem Info­blatt geht die Allianz sehr genau auf die Sicher­heits­pro­ble­matik ein und hat für die Zukunft zwei Master-Keys vorge­sehen, einer für das Netz­werk der andere für die Anwen­dungen. Das Schlüssel-Rechen­zen­trum könnte auch unab­hängig vom örtli­chen Netz­be­treiber aufge­stellt sein, um Daten zu schützen. Bei LoRaWAN hat man an die Zukunft gedacht. So sind Firm­ware-Updates für die Endge­räte durchaus über Funk (FUOTA) möglich, sofern die Funk­strecke die notwen­dige Kapa­zität bereit­stellt und das Endge­räte genü­gend Batte­rie­span­nung hat.

LoRaWAN-Endge­räte ("Devices") sollen auch eine Orts­be­stim­mung ermög­li­chen. Dazu wird die Stärke des empfan­genen Signals (RSSI) für eine grobe Orts­be­stim­mung und die Zeit­dif­fe­renz, bis das Signal ange­kommen ist (TDOA) verwendet. Das soll Genau­ig­keiten von 20 bis 200 Meter erlauben.

Das Proto­koll ist Open Source

Das verwen­dete LoRaWAN-Proto­koll basiert auf dem "Open Source" Stan­dard. So sollen etwaige Fehler schnell gefunden und besei­tigt werden können. Endge­räte, die im LoRaWAN-Netz funken wollen, müssen von der Allianz "zerti­fi­ziert" sein. In Deutsch­land, Europa oder den USA beispiels­weise nehmen DEKRA und TÜV-Rhein­land solche Zerti­fi­zie­rungen vor, der TÜV-Rhein­land ist auch für Asien und Süd-Korea zuständig. Schwer­punkt der Technik ist ein möglichst nied­riger Strom­ver­brauch, damit die in den Modulen enthal­tenen Batte­rien möglichst lange halten, idea­ler­weise 5 bis 10 Jahre.

Große Hoff­nung setzt die Allianz in den Austausch von Mess­werten, beispiels­weise den Verbrauchs­zäh­lern bei Heizungen und Wasser­ver­sor­gern.

Wie bei SigFox ist der "Nach­teil" von LoRaWAN, dass es hier keine SIM-Karte gibt und die notwen­digen Netze "von Grund auf" frisch aufge­baut werden mussten. Solange die Kosten eines LoRaWAN-Netzes güns­tiger als die SIM-Karten basierten NB-IoT oder LTE-M-Netze sind, mögen diese Ange­bote durchaus Vorteile haben. Die GSMA/NB-IoT Allianz versucht poten­zi­elle Nutzer mit sehr güns­tigen Einsteiger-Tarifen zu über­zeugen

Viele Hersteller fahren zwei­gleisig



Die Zahl und Art der möglichen Sensoren ist unüberschaubar. Verschiedene Partner bieten LoRaWAN zertifizierte Produkte an, die diesem Standard entsprechen.

Spricht man mit örtli­chen Netz­be­trei­bern oder Herstel­lern, Entwick­lern oder Betrei­bern von IoT-Endge­räten, so fahren sie meist einen offenen Kurs und sind auch auf die Kollegen von NB-IoT oder LTE-M oder älteren M2M-Netzen auf GSM/GPRS-Basis oder GSM-SMS-Basis vorbe­reitet. Lang­fristig könnte das Thema NB-IoT auf die SIM-Karten-basierte Lösung hinaus­laufen, da viele Mobil­funk­netze auf 2G, 3G oder 4G Basis bereits für NB-IoT oder künftig auch LTE-M aufge­rüstet wurden.

Wer sich für die LoRa-Allianz inter­es­siert, findet im Internet ausführ­liche Infor­ma­tionen. Wirft man einen Blick in die Unter­lagen von LoRaWAN fällt auf, dass die Schweizer Swisscom mit von der Partie ist, ferner der euro­päi­sche Entsor­gungs­kon­zern Veolia. Daneben findet man auch Hard­ware-Hersteller wie Cisco oder Sagemcom (Frank­reich), die Such­ma­schine Google, den Handels­kon­zern AliBaba, Netz­be­treiber wie KPN (Nieder­lande) oder Orange (Frank­reich), Proximus (Belgien), SK-Telecom (Süd-Korea), die Hersteller CISCO oder den Netz­werk­aus­rüster ZTE unter den Haupt­spon­soren.

LoRa war vor NB-Iot da

Kenner der Szene erklären das damit, dass LoRaWAN zu einem Zeit­punkt entstanden sei, als der GSMA/3GPP-Stan­dard für NB-IoT noch nicht fertig gewesen sei. Lang­fristig darf man gespannt sein. Reichen örtliche Einfach-Netze nach einem bestimmten Proto­koll aus und wird diese Proto­koll wirk­lich welt­weit einge­setzt? Oder sollte man auf einen Mobil­funk­an­bieter mit lang­jäh­riger Erfah­rung setzen, der mit NB-IoT oder LTE-M eine von der GSMA stan­dar­di­sierte Lösung verwendet?

Bei Swisscom, die wir dazu befragt haben, sieht man es prag­ma­tisch: "Das Internet der Dinge ist für Swisscom ein wich­tiges Thema. Je nach Kunden­be­dürfnis, welches ein entspre­chendes IoT-Projekt mit sich bringt, stellen wir jeweils das beste Netz zur Verfü­gung. Ob 3G, 4G, 5G, strom­spa­rende Optionen wie LoRaWAN oder neue Funk­stan­dards wie Narrow­Band-IoT für mobile Anwen­dungen oder für die Indoor-Kommu­ni­ka­tion. Unser Port­folio basiert auf einem Tech­no­logie unab­hän­gigen Ansatz, damit die Kundinnen und Kunden die für sie am besten geeig­nete Tech­no­logie nutzen können", so ein Spre­cher der Swisscom dazu.

