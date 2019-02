Gruselvorstellung: Cyber-Angriffe auf Implantate

Kaspersky stellt auf dem MWC sein Sicherheitskonzept für das IoT vor. Das Internet der Dinge (IoT) bedeutet nicht nur per Fern­steue­rung schalt­bare Lampen oder Feuch­tig­keits­sen­soren auf dem Feld. Das IoT kann den Menschen auch im wahrsten Sinne unter die Haut gehen. Etwa, wenn Insu­lin­pumpen oder Herz­schritt­ma­cher über Funk mit der Außen­welt Kontakt halten.

Dieser Trend zu implan­tierter Technik wird noch zunehmen. Nicht nur Menschen, die sich davon eine Verbes­se­rung der Lebens­qua­lität verspre­chen, werden die Implan­tate tragen, sondern auch Menschen, die ihre Leis­tungs­fä­hig­keit erwei­tern wollen.

Sicher­heits­stan­dards fehlen

Doch damit gehen sie ein großes Risiko ein. Denn noch gibt es keinen einheit­li­chen Schutz vor Miss­brauch der Implan­tate. Gruse­lige Vorstel­lung: Insulin-Pumpen oder Schritt­ma­cher werden von Cyber­ganstern mani­pu­liert.

Die Sicher­heits­ex­perten von Kaspersky haben die Probe auf das Exempel gemacht und im Auftrag des russi­schen Start-ups Moto­rica sich auf die Suche nach Sicher­heits­lü­cken gemacht. Das Produkt von Moto­rica sind digi­tale Hand­pro­thesen, das System ist ein Cloud-System, über das der Status der Prothesen an eine Zentrale gemeldet wird. Einen Rück­kanal zur Steue­rung oder Beein­flus­sung der Prothesen gibt es (noch) nicht. Das Ergebnis ist ernüch­ternd: Die Sicher­heits­spe­zia­listen fanden in dem Web-Inter­face von Moto­rica gleich drei Sicher­heits­lü­cken, mit denen die Infor­ma­tionen des Portals mani­pu­liert und durch die die Kontrolle hätte über­nommen werden können.

Die Sicher­heits­lü­cken waren durch den fehlenden Rück­kanal für die Pati­enten nicht wirk­lich gefähr­lich, sie zeigen aber, wie Ilya Chekh CEO von Moto­rica sagt, wie wichtig es sei, dass Unter­nehmen aus der Medi­zin­technik auch mit Sicher­heits­spe­zia­listen zusammen arbeiten.

Das Internet der Dinge braucht Schutz

Sergey Kravchenko, Senior Busi­ness Deve­lo­p­ment Manager von Kaspersky glaubt, dass dies für alle IoT Geräte gelten muss. Es gelte genau zu über­legen, welche Geräte wie geschützt werden müssen, und das bereits beim Entwurf. Im Smart Home ist dies vorrangig das IoT-Gateway, das Geräte wie Kameras oder Steu­er­ge­räte mit dem Internet verbindet. Über dieses Einfallstor würden die aller­meisten Angriffe statt­finden. Ein spezi­elles Kaspersky OS soll diese abblo­cken.

Kaspersky OS ist ein Betriebs­system, das von Grund auf auf Sicher­heit ausge­legt ist, und deshalb auch mit Apps umgehen kann, die mögli­cher­weise schäd­lich sind. Kaspersky hat sich für die Verbrei­tung des Systems bereits zahl­reiche Indus­trie­partner ins Boot geholt.

Sicher­heit von Anfang an

Die Probleme, die in einer Smart City entstehen, sind noch komplexer als im Smart Home. Hier könne es auch Angriffe auf die städ­ti­sche Infra­struktur geben, so Karavchenko. Auch hier schlägt er die Verwen­dung von Kaspersky OS als Lösung vor. „Wir sind an einem Punkt ange­kommen, wo nicht geschützt nicht sicher heißt“, glaubt er. Die Konse­quenz kann seiner Meinung nach nur heißen, das gesamte IoT gegen Angriffe zu immu­ni­sieren, und zwar ange­fangen bei den Basics.

Kaspersky macht immer wieder auf Sicher­heits­lü­cken aufmerksam. Vor gut einem Jahr war es eine gefähr­liche Lücke in WhatsApp, die die Russen publik gemacht haben.

