iOS 18: "Größtes Update der iPhone-Geschichte"

Noch hat Apple keinen Termin genannt, aber voraus­sicht­lich im Juni wird der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern die Entwick­ler­kon­ferenz WWDC nutzen, um einen Ausblick auf Soft­ware-Neuheiten für iPhone und Mac, Apple Watch, iPad und andere Geräte zu geben. Für das iPhone steht in diesem Jahr die iOS-Version 18 an. Nachdem die Firm­ware-Upgrades für die Smart­phones von Apple zuletzt nur klei­nere Neue­rungen mit sich brachten, soll 2024 das mögli­cher­weise "größte Update der iPhone-Geschichte" veröf­fent­licht werden. Das berichtet das Online­magazin 9to5mac unter Beru­fung auf den Bloom­berg-Analysten Gurman. iOS 18 soll viele Neuerungen mit sich bringen

Bild: teltarif.de Bereits seit einigen Monaten gibt es Hinweise darauf, dass Apple das Thema künst­liche Intel­ligenz (KI) bei iOS 18 in den Mittel­punkt stellen könnte. Das hat Samsung bereits bei seiner Galaxy-S24-Serie getan, die in dieser Woche offi­ziell auf den Markt kommt, nachdem Vorbe­stel­lungen bereits seit knapp zwei Wochen möglich sind. Samsung ermög­licht es beispiels­weise, Tele­fonate "live" zu dolmet­schen. Für die Nach­bear­bei­tung von Fotos stehen erwei­terte Funk­tionen zur Verfü­gung - etwa das nach­träg­liche Entfernen von Spie­gelungen bei Fotos, die durch eine Fens­ter­scheibe aufge­nommen wurden.

Auch das Sprach­assis­tenz-System Siri soll auf die neuen KI-Features zugreifen können. In der Nach­richten-App könnte künst­liche Intel­ligenz für die Beant­wor­tung von Fragen und das Vervoll­stän­digen von Sätzen genutzt werden. Auch in Apple Music und dem Office-Programm iWork wird KI den Angaben zufolge Einzug halten, unter anderem zur auto­mati­schen Erstel­lung von Play­listen. Entwickler werden KI-Funk­tionen in Xcode bereit­gestellt, um die Program­mie­rung von Anwen­dungen zu unter­stützen. Dem Bericht zufolge soll Apple über die KI-Features hinaus weitere größere Neue­rungen für iOS 18 planen. Es gibt aber noch keine Infor­mationen dazu, worum es sich dabei handeln könnte.

Weitere Neue­rungen in iOS 17.4

Während die finale Version von iOS 18 voraus­sicht­lich bis zum Herbst auf sich warten lassen wird, ist schon Anfang März mit dem nächsten "Punkt-Update" für das iPhone zu rechnen. Schließ­lich will Apple mit iOS 17.4 die Vorgaben der EU umsetzen, die der Digital Markets Act (DMA) mit sich bringt. Die erste Beta-Version der neuen iPhone-Firm­ware ist bereits seit einigen Tagen verfügbar.

Sukzes­sive zeigen sich Neue­rungen, die im März-Update für das iPhone stecken. So wird nach dem ersten Öffnen des Safari-Brow­sers künftig ein Auswahl-Menü zu sehen sein, das es Nutzern ermög­lichen wird, einen alter­nativen Stan­dard-Browser einzu­richten. Als Safari-Alter­nativen sollen Aloha, Brave, Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Edge, Firefox, Web@Work, Onion Browser, Opera, Safari und you.com zur Verfü­gung stehen.

Über­arbeitet wird zudem die mit iOS 17.3 einge­führte Daten­schutz-Funk­tion für gestoh­lene Geräte. Einmal getrof­fene Einstel­lungen lassen sich an dieser Stelle erst nach einstün­diger Verzö­gerung ändern - außer an Orten, die auto­matisch als "vertraut" einge­stuft werden. Unter iOS 17.4 Beta 1 ist es möglich, die Sicher­heits­ver­zöge­rung auf "immer" umzu­stellen.

Ein weiteres Thema für 2024 sind erste Autos, in denen die neue CarPlay-Version 2.0 genutzt werden kann.