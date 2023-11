Apple stoppt vorerst Entwicklung von iOS 18 und macOS 15

Apple will sich in der nächsten Zeit verstärkt um Quali­täts- und Perfor­mance-Verbes­serungen kümmern. Die Entwick­lung neuer Soft­ware-Haupt­ver­sionen wurde daher zurück­gestellt.

Apple hat die Entwick­lung neuer Betriebs­sys­teme vorerst gestoppt. Das berichtet das Online­magazin heise unter Beru­fung auf den bekannten Bloom­berg-Analysten Mark Gurman, dem gute Kontakte in Apple-Kreise nach­gesagt werden. Betroffen seien vor allem iOS 18 und macOS 15. Aber auch die Entwick­lung von watchOS 11 und neuer Funk­tionen für visionOS sei zurück­gestellt worden.

Erste interne Test­ver­sionen von iOS 18 und macOS 15 seien bereits im September fertig­gestellt worden - fast parallel mit der Veröf­fent­lichung von iOS 17 und macOS 14 für die Kunden. Welche Funk­tionen diese Test­ver­sionen bieten, ist nicht bekannt. In den vergan­genen Wochen ist speku­liert worden, Apple lege den Schwer­punkt im kommenden Jahr auf KI-Features. Apple plant bei Software-Entwicklung um

Bild: Apple Hinter­grund für den Entwick­lungs­stopp seien Unzu­läng­lich­keiten bei den aktu­ellen Soft­ware-Versionen für Apple-Geräte wie iPhone und iPad, Mac und Apple Watch. So musste Apple in den vergan­genen Wochen schon mehr­fach Updates zur Fehler­berei­nigung nach­legen. In dieser Woche hatte der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern iOS und iPadOS 17.1.1 für iPhone und iPad, macOS 14.1.1 für den Mac und watchOS 10.1.1 für die Apple Watch veröf­fent­licht.

Schwer­punkt auf Quali­täts- und Perfor­mance-Opti­mie­rungen

Dem Bericht zufolge kommt die Anord­nung für den Entwick­lungs­stopp direkt aus dem Büro von Apples Soft­ware-Chef Craig Fede­righi. Den Mitar­bei­tern sei die Entschei­dung schon in der vergan­genen Woche mitge­teilt worden. Anstelle der Weiter­ent­wick­lung der nächsten großen Firm­ware-Updates soll der Fokus in der nächsten Zeit auf Quali­täts- und Perfor­mance-Opti­mie­rungen bei der Soft­ware gelegt werden.

Wie es weiter heißt, hat sich Apple zum vorläu­figen Entwick­lungs­stopp für die großen Firm­ware-Updates, die für 2024 geplant sind, nicht geäu­ßert. Unklar sei zudem, wie lange die Entwick­lungs­pause dauere. Die Veröf­fent­lichung der neuen Betriebs­sys­teme im Herbst kommenden Jahres sei indes nicht gefährdet. Die Vorstel­lung dürfte wie üblich im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im späten Früh­jahr erfolgen.

In der Vergan­gen­heit hat Apple seine Betriebs­sys­teme jedes Jahr aktua­lisiert. Dabei steht der Freude über neue Funk­tionen teil­weise auch Ärger gegen­über, wenn Anwender mit Fehlern konfron­tiert werden. Mit iOS 17.2 steht das nächste klei­nere Update für das iPhone bereits in den Start­löchern. Es könnte noch in diesem Jahr veröf­fent­licht werden und einen Fehler bei der WLAN-Nutzung mit dem iPhone beheben.