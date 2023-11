Analyst: iOS 18 wird größtes iPhone-Upgrade seit Jahren

Wie berichtet hat Apple laut Bran­chen­berichten die Entwick­lung neuer Betriebs­system-Versionen wie iOS 18 und macOS 15 vorüber­gehend pausiert. Statt­dessen will sich der Konzern in den kommenden Wochen auf Fehler­berei­nigungen, Perfor­mance- und Stabi­litäts­ver­bes­serungen konzen­trieren. Unge­achtet dessen könnte das iPhone im kommenden Jahr ein größeres Soft­ware-Update bekommen.

Der bekannte Bloom­berg-Analyst Mark Gurman speku­liert in seinem aktu­ellen News­letter, iOS 18 könne das größte iPhone-Upgrade seit Jahren werden. Dem Leaker werden gute Kontakte in Apple-Kreise nach­gesagt. So hat er auch in der Vergan­gen­heit mehr­fach neue Apple-Produkte treff­sicher vorher­gesagt.

iOS-Relaunch längst über­fällig

Neue Gerüchte zu iOS 18

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Gurman nennt auch Gründe dafür, warum iOS 18 größere Ände­rungen mit sich bringen könnte. Zum einen habe es seit der Einfüh­rung von Widgets (iOS 14) keine größeren Neue­rungen bei der iPhone-Firm­ware gegeben. Der letzte echte Relaunch des Betriebs­sys­tems sei mit iOS 7 erfolgt und liege somit noch weiter in der Vergan­gen­heit.

Unklar ist indes, welche Neue­rungen das große Soft­ware-Upgrade für das iPhone im Herbst kommenden Jahres mit sich bringen könnte. In der Vergan­gen­heit wurde über KI-Funk­tionen und Verbes­serungen für das Sprach­assis­tenz-System Siri speku­liert. Laut Gurman ist es aber noch zu früh, um über Details der Ände­rungen zu spre­chen, die iOS 18 auf das iPhone mit sich bringen könnte.

Nur kleine Hard­ware-Neue­rungen in 2024?

Ein zweiter Grund für umfang­reiche Soft­ware-Neue­rungen in 2024 könnte aber auch sein, dass Apple auf der Hard­ware-Seite im nächsten Jahr nur klei­nere Neuig­keiten zu bieten hat, nachdem der Hersteller in diesem Jahr den Wechsel zu USB-C und - bei den Pro-Modellen - zur Action-Taste anstelle des bishe­rigen Stumm­schal­ters vollzog.

Speku­liert wird für 2024 aller­dings beispiels­weise über iPhones mit größeren Displays als bisher. Die Stan­dard­modelle könnten bishe­rigen Bran­chen­berichten zufolge einen 6,3 Zoll großen Touch­screen bekommen (bisher 6,1 Zoll), während für die Tablet-Vari­anten über eine künf­tige Bild­schirm-Diago­nale von 6,9 Zoll (bisher 6,7 Zoll) speku­liert wird.

Offi­zielle Details zum Soft­ware-Relaunch werden wir wohl erst auf der nächsten Ausgabe der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC erfahren, die vermut­lich im Juni 2024 statt­finden wird.