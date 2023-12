iOS 17.1.2: Mehr Sicherheit und Fehlerbereinigungen

Apple hat mit insge­samt vier Soft­ware-Updates am Donners­tag­abend Sicher­heits­lücken auf iPhone, iPad und Mac geschlossen.

Am Donners­tag­abend hat Apple die bereits erwar­teten kleinen Soft­ware-Updates für iPhone, iPad und Mac veröf­fent­licht. iOS 17.1.2 hat - abhängig vom jewei­ligen iPhone-Modell - einen Umfang von rund 500 MB. Für Tablets von Apple ist die iPadOS-Version 17.1.2 verfügbar und auf dem Mac kann die Soft­ware-Version macOS 14.1.2 instal­liert werden.

In den Chan­gelogs weist Apple darauf hin, dass die neuen Firm­ware-Versionen "wich­tige Sicher­heits­kor­rek­turen" enthalten. Die Instal­lation werde daher allen Nutzern mit kompa­tiblen Endge­räten empfohlen. Alle Daten und Einstel­lungen bleiben beim Umstieg auf die neuen Betriebs­system-Versionen erhalten, wie sich auch im kurzen Test von teltarif.de gezeigt hat.

iOS 17.1.2 ist da

Screenshot: teltarif.de Ein weiteres Update hat Apple für seinen Safari-Inter­net­browser veröf­fent­licht. Dieser ist fester Bestand­teil von macOS. Die Safari-Version 17.1.2 kann neben macOS 14.x auch auf den beiden Vorgänger-Versionen der Firm­ware für die Computer von Apple instal­liert werden. Für macOS 11 bietet der Hersteller wiederum offenbar keine Safari-Updates mehr an.

Updates gegen zwei WebKit-Lücken

Nach Angaben von Apple beheben die vier Soft­ware-Aktua­lisie­rungen für iPhone, iPad und den Mac jeweils zwei WebKit-Lücken. Einem heise-Bericht zufolge handelt es sich beim ersten Fehler um ein sogeanntes Out-of-Bounds-Read-Problem. Dieses sei über eine verbes­serte Input-Vali­die­rung behoben worden. Verbes­sertes Locking löse das zweite Problem, eine Memony Corrup­tion.

Keine Infor­mationen gibt es zu den Fehler­berei­nigungen, die Apple mit den neuen Firm­ware-Versionen vorge­nommen hat. Baustellen gibt es mehr als genug - von WLAN-Problemen und Aufla­defeh­lern bei Qi-Lade­geräten mancher Auto­mobil­her­steller bis hin zu Störungen bei der Nutzung von AirPrint. Vor wenigen Wochen gab es daher auch Hinweise, nach denen die Weiter­ent­wick­lung neuer Betriebs­sys­teme vorerst ruht, da sich Apple zuerst auf die Stabi­lität und Zuver­läs­sig­keit der aktu­ellen Firm­ware konzen­trieren will.

Bei Apple ist seit einigen Wochen auch schon das nächste größere Soft­ware-Update für das iPhone in Arbeit. iOS 17.2 soll neben Fehler­berei­nigungen auch neue Funk­tionen mit sich bringen. Aller­dings ist noch nicht sicher, welche Leis­tungs­merk­male es tatsäch­lich in die finale Version von iOS 17.2 schaffen. Wie in einem weiteren Beitrag bereits berichtet hat Apple mit der zuletzt veröf­fent­lichten Beta-Version ein zuvor einge­pflegtes Feature wieder entfernt.