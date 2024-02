Apple arbeitet an iOS 17.3.1 für das iPhone

Apple testet intern offenbar die bislang unbe­kannte iOS-Version 17.3.1 für das iPhone. Das Update könnte in den nächsten Tagen veröf­fent­licht werden.

iOS 17.3.1 kommt offenbar in Kürze

Bild: teltarif.de Apple wird vor iOS 17.4 noch ein weiteres Soft­ware-Update für das iPhone veröf­fent­lichen. Wie das Online­magazin Macru­mors berichtet, zeigten Analy­sedaten der Webseite des Mediums Hinweise auf die bislang unbe­kannte Firm­ware-Version iOS 17.3.1. In den vergan­genen Monaten kündigten sich bereits mehr­fach klei­nere Aktua­lisie­rungen des iPhone-Betriebs­sys­tems auf diesem Weg an.

Unter anderem deckte Macru­mors vorab die iOS-Versionen iOS 17.0.3 und 17.2.1 auf, die kurze Zeit später tatsäch­lich an die Kunden verteilt wurden. Offi­zielle Beta-Versionen dieser kleinen Updates gab es nicht. Für Beta-Tester steht aktuell weiterhin eine Vorschau-Version von iOS 17.4 bereit. Die finale Vari­ante dieses "Punkt-Updates" wird Anfang März veröf­fent­licht, wie Apple bereits offi­ziell bestä­tigt hat.

Welche Neue­rungen iOS 17.3.1 mit sich bringen wird, ist nicht bekannt. Wahr­schein­lich sind Fehler­berei­nigungen und Opti­mie­rungen, die für mehr Sicher­heit auf dem iPhone sorgen. Mit iOS 17.4 werden unter anderem die Vorgaben umge­setzt, die der Digital Markets Act (DMA) in den Staaten der Euro­päi­schen Union mit sich bringt. Unter anderem macht Apple den Weg für alter­native Appstores und Bezahl­methoden frei.

iOS 17 setzt sich nur langsam durch

iOS 17.3.1 kommt offenbar in Kürze

Bild: teltarif.de Auf seinen Entwickler-Seiten hat Apple Statis­tiken dazu veröf­fent­licht, wie hoch der Anteil der Nutzung von iOS 17 und iPadOS 17 derzeit ist. Demnach setzen sich die aktu­ellen Betriebs­sys­teme für iPhone und iPad lang­samer durch als ihre Vorgänger. So wird iOS 17 erst auf 66 Prozent aller aktiven iPhones verwendet. Bei 23 Prozent der Geräte kommt noch iOS 16 zum Einsatz, bei elf Prozent noch ältere Systeme.

Etwas besser sieht die Statistik aus Sicht von Apple aus, wenn man nur die in den vergan­genen vier Jahren veröf­fent­lichten iPhones betrachtet. Hier liegt der Anteil von iOS 17 bei 76 Prozent. iOS 16 kommt auf 20 Prozent, und nur auf vier Prozent der Geräte wird eine noch ältere Betriebs­system-Version verwendet.

Die Zahlen für iPadOS 17 sehen noch schlechter aus. Die aktu­elle Firm­ware wird nur auf 53 Prozent aller iPads einge­setzt. Selbst wenn man nur die in den vergan­genen vier Jahren von Apple veröf­fent­lichten Tablets betrachtet, liegt der Wert mit 61 Prozent recht niedrig. 29 Prozent aller aktiven iPads laufen unter iPadOS 16, 18 Prozent aller Geräte und zehn Prozent aller Apple-Tablets aus den vergan­genen vier Jahren haben eine noch ältere Firm­ware an Bord.

In einer weiteren Meldung haben wir aufge­zeigt, wie der Wechsel des Stan­dard-Brow­sers am iPhone künftig funk­tio­niert.