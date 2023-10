iOS 17.1: Termin für großes iPhone-Update bekannt

iOS 17.1 erscheint in Kürze

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Seit mehreren Wochen befindet sich die neue iPhone-Firm­ware iOS 17.1 im Beta-Test. In Kürze ist mit der Vertei­lung des Release Candi­dates zu rechnen, denn spätes­tens am 24. Oktober - und somit schon in rund einer Woche - ist die Vertei­lung der neuen Betriebs­system-Version an alle Besitzer kompa­tibler iPhones geplant.

Mit iOS 17.1 soll das Verkaufs­verbot für das iPhone 12 in Frank­reich enden. Apple hat ange­kün­digt, mit der neuen Firm­ware die nach der Mess-Methode der fran­zösi­schen Behörde ANFR zu hohen Strah­lungs­werte dieses Smart­phone-Modells zu korri­gieren. Die Neue­rung ist laut ANFR in der aktu­ellen Beta-Version der Firm­ware bereits enthalten.

Der Behörde zufolge hat Apple zuge­sagt, das Update spätes­tens am 24. Oktober für alle Nutzer frei­zugeben. Dann werden nicht nur die verän­derten Strah­lungs­werte auf dem iPhone 12 akti­viert, sondern auch eine Reihe neuer Funk­tionen einge­führt. Diese wurden eigent­lich schon für iOS 17 ange­kün­digt. Apple hat sich aber für die verzö­gerte Einfüh­rung entschieden.

Das sind die neuen iPhone-Features

Fotos: Apple, Montage: teltarif.de Die wich­tigste Neue­rung, die das Update auf iOS 17.1 mit sich bringen wird, ist AirDrop über Internet. Gestartet werden muss die AirDrop-Daten­über­tra­gung wie bisher, wenn sich die beiden betei­ligten Geräte - beispiels­weise zwei iPhones - neben­ein­ander befinden. Neu ist, dass die Daten­über­tra­gung auch dann über WLAN oder eine mobile Internet-Verbin­dung fort­gesetzt werden kann, wenn die Geräte nicht mehr unmit­telbar neben­ein­ander sind.

Bei Apple Music wird ein neues Feature einge­führt, um Songs, Inter­preten oder Alben als Favo­riten zu kenn­zeichnen. Auf diese Weise sollen sich die Musik-Vorschläge verbes­sern lassen, die der Dienst für seine Anwender bereit­hält. Für den Standby-Modus gibt es neue Konfi­gura­tions­mög­lich­keiten und die Dynamic Island zeigt neben den iPhone-15-Modellen auch auf iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max an, wenn die Taschen­lampen-Funk­tion des Smart­phones aktiv ist.

Die Action-Taste von iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max soll erkennen, wenn sich das Telefon in einer Hosen­tasche befindet, sodass die über den Button verfüg­bare Funk­tion nicht mehr unbe­absich­tigt ausge­löst wird. Ferner wird der N64-Controller von Nintendo jetzt offi­ziell unter­stützt.

