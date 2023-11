iOS 17.2 Beta 4 ist da: Das ist neu fürs iPhone

Apple hat am Diens­tag­abend die vierte Beta-Version von iOS 17.2 veröf­fent­licht. Diese bringt nicht nur Neue­rungen mit sich. Ein Feature, das in früheren Vorschau-Firm­ware-Versionen für das iPhone bereits zu sehen war, wurde wieder entfernt. Dabei handelt es sich um die Möglich­keit, mit mehreren Apple-Music-Nutzern gemeinsam an Play­listen zu arbeiten. Das legt die Vermu­tung nahe, dass Apple dieses Feature vorerst zurück­stellt und noch nicht mit iOS 17.2 an alle Kunden verteilt. Neue iOS-Beta

Foto: teltarif.de Neu ist die Möglich­keit, den Stan­dard-Ton für Benach­rich­tigungen auf dem iPhone anzu­passen. Die Funk­tion ist im Menü Einstel­lungen - Töne & Haptik zu finden. Dort zeigt sich unter­halb der Erin­nerungs­hin­weise jetzt der neue Punkt "Default Alerts", der im Menü auch dann auf Englisch erscheint, wenn das iPhone ansonsten mit Deutsch als System­sprache betrieben wird. Hier stehen die glei­chen Töne zur Verfü­gung, die auch als Nach­rich­tenton einge­richtet werden können.

AppleCare & Garantie an promi­nenter Stelle im Menü

Im Menü Einstel­lungen - Allge­mein des iPhone zeigt sich unter iOS 17.2 Beta 4 unter dem "Soft­ware-Update" das Menü "AppleCare & Garantie". Dieses nannte sich bislang "Abde­ckung" und war im Unter­menü "Info" versteckt. Mit der neuen Betriebs­system-Version wandern die Details somit an einen etwas promi­nen­teren Platz im Menü.

Im Quell­code der neuen Beta-Soft­ware wurden darüber hinaus Hinweise gefunden, nach denen die zum Betriebs­system gehö­rende TV-App künftig iTunes als Anlauf­stelle zum Leihen und Kaufen von Serien und Filmen ablösen soll. Ob diese Ände­rung schon mit iOS 17.2 vorge­nommen wird oder ob Apple sich dafür etwas mehr Zeit nimmt, ist noch nicht bekannt.

Weitere Beta-Updates von Apple

Neben iOS 17.2 Beta 4 hat Apple auch die jeweils vierte Beta-Version von iPadOS 17.2, macOS 14.2, watchOS 10.2 und tvOS 17.2 veröf­fent­licht. Apple könnte die finalen Versionen dieser Updates noch vor Weih­nachten verteilen - aller­dings nicht schon in den nächsten Tagen. Zuvor bringt der ameri­kani­sche Konzern in der Regel Release Candi­dates heraus.

Nach wie vor gibt es Hinweise, nach denen Apple zuvor noch klei­nere Bugfix-Updates verteilt. Noch in dieser Woche könnte iOS 17.1.2 zum Down­load bereit­gestellt werden.