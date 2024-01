iOS 17.3: Neue Beta-Version fürs iPhone verfügbar

Apple hat am Diens­tag­abend neue Beta-Soft­ware für iPhone, iPad, Mac und weitere Geräte veröf­fent­licht. Die finalen Versionen könnten schon in wenigen Wochen erscheinen.

iOS 17.3 Beta 3 ist da

Foto: teltarif.de Apple hatte kurz vor Weih­nachten die erste Beta-Version von iOS 17.3 veröf­fent­licht. Parallel hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern Vorschau-Versionen von iPadOS 17.3, macOS 14.3, watchOS 10.3 und tvOS 17.3 veröf­fent­licht. Vergan­gene Woche verab­schie­dete sich Apple aus der Weih­nachts­pause und stellte neue Beta-Versionen bereit.

Schon nach wenigen Stunden zeigte sich, dass die zweite Beta-Version von iOS 17.3 fehler­haft war. Zumin­dest einige Nutzer berich­teten davon, dass das iPhone nach der Instal­lation in einer Endlos-Boot­schleife landete. Apple zog das Beta-Update wieder zurück, veröf­fent­lichte aber zunächst keine korri­gierte Version.

Am Diens­tag­abend stellte der Hersteller die jeweils dritten Vorab-Versionen für die neuen Betriebs­system-Vari­anten für iPhone und iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV zur Verfü­gung. Dieses Mal ist das iOS-Update fehler­frei, wie sich auch im kurzen Test von teltarif.de mit einem iPhone 15 Pro Max gezeigt hat.

Das ist neu

Foto: teltarif.de Abseits von Fehler­berei­nigungen wurden in der neuen Beta-Version von iOS 17.3 bislang keine neuen Funk­tionen gefunden. Schon bei der ersten Vorschau-Version der neuen iPhone-Soft­ware zeigte sich ein Feature mit der Bezeich­nung "Schutz für gestoh­lene Geräte". Dieses ist im Menü Einstel­lungen - Face ID & Code des Smart­phones zu finden.

Die ersten Beta-Versionen von iOS 17.3 bringen zudem eine Funk­tion zurück, die auch in den Vorab-Versionen von iOS 17.2 bereits vorhanden war: gemein­same Wieder­gabe­listen bei Apple Music, an denen mehrere Fami­lien­mit­glieder, Freunde und Bekannte arbeiten können. Apple hatte das Leis­tungs­merkmal in der finalen Version von iOS 17.2 wieder gestri­chen, da es offenbar noch tech­nische Probleme gab.

Keine offi­ziellen Infor­mationen gibt es dazu, wann Apple die finalen Versionen der neuen Betriebs­sys­teme verteilen wird. Den Erfah­rungen aus den vergan­genen Jahren zufolge sollte im Februar oder März mit den stabilen Vari­anten von iOS 17.3, macOS 14.3 & Co. zu rechnen sein. Denkbar wäre eine Frei­gabe schon Anfang Februar, wenn Apple in den Verei­nigen Staaten sein smartes Headset mit der Bezeich­nung Vision Pro auf den Markt bringt.