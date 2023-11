iOS 17.2: Zweite Beta mit weiteren Neuerungen

Apple hat am Donners­tag­abend die zweite Beta-Version von iOS 17.2 veröf­fent­licht. Die neue Firm­ware für das iPhone bringt weitere Neue­rungen mit sich. So bereitet Apple mit dem Update auch den Markt­start für die Vision Pro vor, wie ein Blick in die Kamera-Einstel­lungen zeigt. Hier gibt es für Video-Aufnahmen bei iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max jetzt die Option, räum­liche Aufnahmen zu erstellen, die künftig in der Fotos-App der smarten Brille betrachtet werden können.

Im Klein­gedruckten liefert Apple auch den Tipp mit, die besten Ergeb­nisse seien zu erzielen, wenn das iPhone während der Aufnahme im Quer­format und möglichst ruhig gehalten wird. Wie es weiter heißt, werden die Videos mit 30 Frames pro Sekunde bei 1080p aufge­nommen. Ein räum­liches Video mit einer Länge von einer Minute sei etwa 130 MB groß.

Verbes­serungen für den AppStore

iOS 17.2 Beta 2 ist da

Foto: teltarif.de Neue­rungen zeigen sich auch bei der Navi­gation im AppStore. Hier findet sich am oberen Display­rand eine zusätz­liche Kate­gorien­liste. Auf X (Twitter) berichtet ein Nutzer zudem, im Quell­text Hinweise darauf gefunden zu haben, dass Filme und TV-Shows aus der iTunes-App in die Apple-TV-App verschoben werden. Unklar ist, sich das nur auf tvOS bezieht oder ob die Ände­rung auch auf iPhone und iPad greifen wird.

Apple erwei­tert mit der neuen Beta-Version von iOS 17.2 die Hinweise auf sensible Inhalte Neben Fotos werden jetzt auch Sticker und Kontakt­poster berück­sich­tigt. Siri kann bei der Navi­gation mit der Karten-App von Apple Antworten zur Höhe des aktu­ellen Nutzer-Stand­orts und zur voraus­sicht­lichen Ankunfts­zeit liefern.

Info zur Abde­ckung promi­nenter plat­ziert

Apple Care+ (Abde­ckung) ist im Menü Einstel­lungen - Allge­mein des iPhone jetzt unter die Punkte "Info" und "Soft­ware­update" gerückt. Damit sind die Details zur Abde­ckung leichter auffindbar als bisher. Unter iOS 17.1.1 ist die Infor­mation noch im Info-Menü "versteckt". Hat der Nutzer Apple Care+ noch nicht gebucht und ist dies für das jewei­lige Gerät noch möglich, so findet sich ein entspre­chender Hinweis weiterhin auch auf der Haupt­seite für die Einstel­lungen.

Darüber hinaus will Apple mit iOS 17.2 unter anderem Probleme bei der WLAN-Nutzung beheben.