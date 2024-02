iOS 17.4 Beta 4: Neues Navi-Feature für Apple CarPlay

Apple hat am Diens­tag­abend die mitt­ler­weile vierte Beta-Version von iOS 17.4 veröf­fent­licht. Diese bringt auch neue Funk­tionen mit sich. Unter anderem erwähnt der Hersteller im Chan­gelog für Entwickler Verbes­serungen für die Navi­gation über Apple CarPlay. Diese Opti­mie­rungen greifen aller­dings nur, wenn die Karten-App von Apple verwendet wird. Apple iPhone 15 Datenblatt

iOS 17.4 Beta 4 ist da

Screenshot: teltarif.de Nutzer sollen künftig wählen können, ob ihnen die Routen-Anwei­sungen in der bishe­rigen Form ausrei­chen oder ob sie mehr Details wünschen. Für zusätz­liche Infor­mationen kann über das Menü auf dem Fahr­zeug-Display auf eine neue Ansicht gewech­selt werden. Nicht bekannt ist bisher, ob die zusätz­lichen Details nur ange­zeigt oder auch ange­sagt werden.

Mehr Details zum Akku-Zustand

Mit iOS 17.4 Beta 4 hat Apple auch das Akku-Menü des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max erwei­tert. Neben der Anzahl der Lade­zyklen wird ange­zeigt, ob der Akku-Zustand "normal" ist oder ob - mit sinkender Kapa­zität im Laufe der Zeit - mögli­cher­weise mit Problemen zu rechnen ist, sodass sich der Austausch des Akkus empfehlen würde. Unklar ist, warum Apple diese Verbes­serungen nicht auch für ältere iPhone-Modelle umge­setzt hat.

Der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern hat außerdem mitge­teilt, dass die in der iPhone-15-Serie verbauten Akkus länger durch­halten als ursprüng­lich erwartet. Der Hersteller rech­nete zunächst damit, dass die Kapa­zität nach 500 Lade­zyklen auf unter 80 Prozent fallen kann. Gegen­über dem Online­magazin heise bestä­tigte Apple nun, dass dieser Wert erst nach 1000 Lade­zyklen unter­schritten werde. Menü zum Batteriezustand unter iOS 17.4 Beta 4

Screenshot: teltarif.de

Weitere Beta-Updates von Apple

Neben iOS 17.4 hat Apple am Diens­tag­abend auch neue Beta-Versionen von iPadOS 17.4 für Tablets, macOS 14.4 für Computer, watchOS 10.4 für die Apple Watch und tvOS 17.4 für das Apple TV veröf­fent­licht. Anfang März will der Konzern die finalen Updates zum Down­load bereit­stellen, zumal mit iOS 17.4 auch die Vorgaben umge­setzt werden, die mit dem Digital Markets Act (DMA) in den Staaten der Euro­päi­schen Union greifen.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, dass Apple den RCS-Stan­dard nicht ganz frei­willig auf das iPhone bringt.