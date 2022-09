iOS 15.7 & 16: Darum sind zwei iPhone-Updates verfügbar

Apple hat am Montag­abend gleich zwei neue iOS-Versionen veröf­fent­licht. Zumin­dest eines der Updates sollten Nutzer instal­lieren.

Wie berichtet, hat Apple am Montag­abend iOS 16 für das iPhone und watchOS 9 für die Apple Watch veröf­fent­licht. Darüber hinaus haben Apple-TV-Besitzer die Möglich­keit, die Strea­ming-Box auf tvOS 16 zu aktua­lisieren und für den HomePod mini steht die Firm­ware-Version 16 zum Down­load bereit. Aller­dings blieb es nicht bei diesen Updates, wie iPhone-, iPad- und Mac-Besitzer schnell fest­stellten. Neben iOS 16 auch iOS 15.7 verfügbar

Foto: teltarif.de Für Verwir­rung sorgte die Tatsache, dass neben iOS 16 am iPhone auch iOS 15.7 ange­boten wurde - im Menü Einstel­lungen - Allge­mein - Soft­ware­update sogar promi­nenter ange­zeigt als das eigent­lich erwar­tete "große" Update, das eher klein am unteren Bild­schirm­rand als "auch verfügbar" signa­lisiert wurde. Noch verwir­render war bei einigen Nutzern, dass nur iOS 15.7, nicht aber iOS 16 als verfügbar anzeigt wurde. Diesen Effekt gab es bei anderen Kunden auch umge­kehrt, wobei vermut­lich kaum jemand iOS 15.7 vermisst hat, wenn nur die Bereit­stel­lung von iOS 16 signa­lisiert wurde.

iOS 15.7 schließt Sicher­heits­lücken

Des Rätsels Lösung lieferte Apple im Chan­gelog zu iOS 15.7. Hier heißt es: "Dieses Update enthält wich­tige Sicher­heits­updates und wird allen Benut­zern empfohlen." Apple lässt Nutzern - wie schon nach dem Start von iOS 15 vor einem Jahr - die Wahl, ob sie bereits die neue Firm­ware mit Feature-Updates instal­lieren oder erstmal bei der bishe­rigen Betriebs­system-Version bleiben, aber Sicher­heits-Aktua­lisie­rungen bekommen wollen.

Die Sicher­heits-Aktua­lisie­rung ist nicht zuletzt auch für Besitzer von iPhones wichtig, für deren Smart­phone kein Update auf iOS 16 ange­boten wird. Das betrifft iPhone 6S (Plus), iPhone 7 (Plus) und das iPhone SE der ersten Gene­ration. Zudem steht die Firm­ware-Version 15.7 auch als iPadOS-Vari­ante zur Verfü­gung, während sich die Veröf­fent­lichung von iPadOS 16 um einige Wochen verschiebt.

"Kleines" Update auch für den Mac

Ein Sicher­heits-Update ist auch für den Mac verfügbar. Wer einen Apple-Computer besitzt, kann die macOS-Version 12.6 instal­lieren. macOS 13 erscheint voraus­sicht­lich eben­falls in einigen Wochen. Anders als im Fall von iPadOS ist es beim Mac-Betriebs­system durchaus üblich, dass das "große" Update einige Wochen später als die neue iOS-Version erscheint.

Ab Freitag sollen die ersten drei der vier iPhone-14-Modelle ausge­lie­fert werden. Der Markt­start des iPhone 14 Plus verschiebt sich auf den 7. Oktober, da sich die Frei­gabe dieses Modells durch die ameri­kani­sche Fern­mel­debe­hörde FCC verzö­gert hat. Was das iPhone 14 mit Tarif bei den Netz­betrei­bern kostet, haben wir in einer weiteren Meldung bereits zusam­men­gefasst.