Apple: iOS 15 auf fast zwei Drittel aller iPhones

Apple hat neue Statis­tiken zur Verbrei­tung seiner Mobil­gerät-Betriebs­sys­teme iOS 15 und iPadOS 15 veröf­fent­licht. Demnach befindet sich iOS 15 auf 63 Prozent aller aktiven, in Umlauf befind­lichen iPhones. Hingegen ist die aktu­elle Itera­tion iPadOS 15 auf 49 Prozent der genutzten Apple-Flach­rechner heimisch. Da iOS 15 und iPadOS 15 erst vor knapp vier Monaten erschienen, sind das durchaus zufrie­den­stel­lende Zahlen. Beschränkt man sich auf iPhones und iPads, welche inner­halb der letzten vier Jahre veröf­fent­licht wurden, fällt die Verbrei­tung noch­mals merk­lich höher aus.

Fast zwei Drittel aller iPhones mit iOS 15

Gute Verbreitung: iOS 15

Apple Natur­bedingt hat Apples mobiles Betriebs­system durch die wesent­lich gerin­gere Anzahl an zu versor­genden Endge­räten einen großen Vorteil gegen­über der Android-Konkur­renz. Ein weiterer Plus­punkt ist, dass das komplette Ökosystem von Diensten über Hard­ware bis zur Soft­ware von einem Hersteller kommt. Die Frag­men­tie­rung fällt deshalb erheb­lich geringer aus als bei Google. Auf seiner Entwickler-Webseite (via GSMArena) publi­zierte Apple kürz­lich eine neue Erhe­bung, welche die schnelle Update-Verbrei­tung aber­mals belegt. iOS- und iPadOS-Statistik

Apple Die Statis­tiken wurden anhand von Trans­aktionen mobiler Apple-Geräte über den App Store gewonnen. iOS 15 (wozu auch klei­nere Aktua­lisie­rungen wie iOS 15.2.1 zählen) treibt 63 Prozent der iPhones an. Bei 30 Prozent ist iOS 14 instal­liert. Somit entfallen ledig­lich sieben Prozent auf ältere Versionen. Unter den inner­halb der vergan­genen vier Jahre veröf­fent­lichten iPhones sieht es noch besser aus. Dort ist iOS 15 auf 72 Prozent der Gerät­schaften heimisch. Weitere 26 Prozent dieser iPhones haben iOS 14 an Bord. Nur zwei Prozent besitzen eine ältere Fassung.

Knapp die Hälfte aller iPads mit iOS 15

Im Tablet-Segment ist Apple in puncto Soft­ware-Aktua­lität eben­falls gut aufge­stellt. Dem Hersteller zufolge besitzen 49 Prozent aller iPads iPadOS 15. Bei weiteren 37 Prozent werkelt iPadOS 14. Außerdem arbeiten 14 Prozent der Flach­rechner mit älteren Versionen. Sehen wir uns abschlie­ßend die Statistik in Rela­tion zu iPads der letzten vier Jahre an. Auf 57 Prozent dieser Modelle tritt iPadOS 15 in Aktion. Bei 39 Prozent ist es iPadOS 14. Bei vier Prozent entspre­chender Apple-Tablets findet ein älteres Betriebs­system Verwen­dung.

Regel­mäßige Updates lohnen sich, iOS 15.2.1 macht das iPhone sicherer.