iOS 17 Leak: Wallet-Update, mehr Sicherheit, neue Apple-App

Apple führt das Sideloading für Apps auf dem iPhone voraus­sicht­lich nur in Europa ein. Andere neue iOS17-Features sind welt­weit geplant.

Neue Details zu iOS 17

Foto: Apple, Montage: teltarif.de In wenigen Wochen wird Apple im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC seine neuen Betriebs­system-Versionen für iPhone und iPad, Mac und Apple Watch vorstellen. Sukzes­sive sickern weitere Details zu den Features durch, die die neue Soft­ware mit sich bringen wird. So wurde in der aktu­ellen Ausgabe der MacRumors Show mit Bloom­berg-Analyst Mark Gurman als Gast berichtet, die neue iPhone-Firm­ware iOS 17 sei ursprüng­lich als kleine Aktua­lisie­rung geplant gewesen, die vor allem der Fehler­berei­nigung dient.

Inzwi­schen stehe fest, dass das iPhone-Update nun doch mehr Neue­rungen bekommt als zunächst geplant. Dazu gehört eine über­arbei­tete Wallet-App, wobei Gurman noch nicht verraten hat, welche Neue­rungen es gegen­über der aktu­ellen Version geben wird. Erwei­terte Funk­tionen unter anderem für die AirTags sind den Angaben zufolge auch für die Wo-ist-App geplant, mit der Nutzer fest­stellen können, wo sich ihre Apple-Geräte wie iPhones, Apple Watches und AirPods befinden.

Jour­naling-App fürs iPhone?

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Schon vor einigen Tagen gab es Hinweise darauf, dass Apple eine Jour­naling-App plant. Dabei soll es sich um eine App zum Führen eines elek­tro­nischen Tage­buchs handeln. Die Doku­men­tation des Tages­ablaufs der Anwender könnte sich teil­auto­mati­sieren lassen. So werte die künst­liche Intel­ligenz aus, wie ein typi­scher Tag des Nutzers aussieht und mit welchen Personen er sich trifft. Hierzu soll das Programm auch Zugang zu anderen Daten auf dem iPhone bekommen. Beispiele sind Anrufe und iMessages bzw. SMS-Nach­richten.

Wie das Online­magazin heise unter Beru­fung auf das Wall Street Journal berichtet, wird die App unter dem Code­namen Jurassic vorbe­reitet. Sie soll "der geis­tigen und körper­lichen" Gesund­heit dienen und direkt ins iOS-Betriebs­system inte­griert sein. Das klingt nach einem anderen Ansatz als bei klas­sischen Tage­buch-Programmen. Auch die Apple Watch der Nutzer könnte Daten für die App liefern. Keine Infor­mationen gibt es hingegen dazu, ob die Appli­kation auch auf iPad und Mac laufen wird.

Weitere Neue­rungen bei iOS 17 könnten inter­aktive Widgets und eine Siri-Inte­gra­tion in die Dynamic Island beim iPhone 14 Pro (Max) sein. Apple könnte darüber hinaus die Spot­light-Suche verbes­sern und dafür sorgen, dass Kunden die Benut­zer­ober­fläche ihres iPhone besser auf die eigenen Bedürf­nisse anpassen können.

App-Sideloading nur in Europa

Bereits vor einigen Monaten sickerte die Infor­mation durch, dass Apple mit iOS 17 die Grund­lage dafür schafft, dass Apps auch unab­hängig vom offi­ziellen AppStore auf dem iPhone instal­liert werden können. Denkbar sind alter­native App-Shops wie etwa der Amazon-Store oder F-Droid auf Android-Smart­phones oder Sideloading direkt von der Webseite des Entwick­lers. Gurman bestä­tigt Speku­lationen, nach denen Apple diese Funk­tion voraus­sicht­lich nur in Europa einführen wird, um der Rechts­lage in der EU Rech­nung zu tragen.

Der Bloom­berg-Analyst geht ferner davon aus, dass sich Mac-Nutzer in diesem Jahr auf ein nur kleines Betriebs­system-Update einrichten können. macOS 14 wird voraus­sicht­lich vor allem mehr Stabi­lität und Zuver­läs­sig­keit mit sich bringen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass watchOS 10 einen komplett neuen Start­bild­schirm auf die Apple Watch bringt.