iOS 17: Ändert Apple die Software-Strategie?

Die iPhone-Soft­ware iOS 17 wird höchst­wahr­schein­lich auf der nahenden Entwick­ler­kon­ferenz WWDC 2023 ange­kün­digt. Jetzt gibt es Infor­mationen dazu, was auf die Nutzer zukommen könnte.

Apple wird iOS 17 voraus­sicht­lich auf der WWDC 2023 ankün­digen. Die letzte Entwick­ler­kon­ferenz des Konzerns wurde am 6. Juni 2022 abge­halten. Apple hat die dies­jäh­rige Zusam­men­kunft noch nicht offi­ziell ange­kün­digt, ein ähnli­cher Zeit­raum in diesem Früh­jahr ist aber wahr­schein­lich.

Ein Thema der WWDC 2023 wird vermut­lich das künf­tige mobile Betriebs­system für iPhones sein, nament­lich "iOS 17". Jetzt hat sich ein bekannter Jour­nalist zu den Neue­rungen von iOS 17 geäu­ßert. Demnach könnte Apple seine Stra­tegie bezüg­lich der Inhalte des kommenden Versi­ons­updates ändern.

Nach­gefragte Features

iOS 17 wird im Herbst mit Einführung des iPhone 15 erwartet

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Der gut infor­mierte Bloom­berg-Jour­nalist Mark Gurman hat sich jetzt in seinem neuesten "Power On"-News­letter (via MacRumors) zur Entwick­lung von iOS 17 geäu­ßert. Bisher wurde wohl davon ausge­gangen, dass die Neue­rungen, die iOS 17 im Gepäck haben soll, weniger bedeu­tend sein könnten als beispiels­weise bei voran­gegan­genen großen Versi­ons­updates. Jetzt soll es aber doch so sein, dass iOS 17 inter­essante Features bietet.

Zunächst sei iOS 17 auf Fehler­behe­bung und Leis­tungs­ver­bes­serung ange­legt gewesen und nicht auf das Hinzu­fügen neuer Funk­tionen. Laut Gurman habe man sich aber später im Entwick­lungs­pro­zess von iOS 17 dafür entschieden, die Stra­tegie zu ändern. Nun wird also erwartet, dass iOS 17 mehrere "Nice-to-have"-Funk­tionen für die Nutzer bereit­hält. Es sollen einige der am häufigsten nach­gefragten Funk­tionen der Nutzer bedient werden. Was genau das bedeutet, bleibt abzu­warten. Konkrete Details zu den Features der unter dem Code­namen "Dawn" laufenden iPhone-Soft­ware gibt es dies­bezüg­lich noch nicht. Große Neue­rungen wie den über­arbei­teten Sperr­bild­schirm von iOS 16 sollen mit Einfüh­rung von iOS 17 aber dennoch nicht zu erwarten sein.

App Store könnte Exklu­sivität verlieren

Eine wich­tige Neue­rung, die mit iOS 17 Einzug in die Handys erhalten soll, ist die Instal­lati­ons­mög­lich­keit von Apps aus alter­nativen Stores. Damit würde Apples App Store auf dem iPhone an Exklu­sivität verlieren. Möglich könnte entweder das Angebot von alter­nativen App Stores oder die Instal­lation von Anwen­dungen direkt von Webseiten sein.

Apple veröf­fent­lichte kürz­lich den Release Candi­date von iOS 16.4. Das Soft­ware-Update steht damit in den Start­löchern, um für alle Nutzer verfügbar gemacht zu werden. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.