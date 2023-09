iOS 17.1: Nächstes großes iPhone-Update ist auf dem Weg

Apple hat vergan­gene Woche iOS 17 und weitere große Soft­ware-Updates veröf­fent­licht. In den vergan­genen Tagen folgten macOS 14 und verschie­dene Sicher­heits- und Bugfix-Aktua­lisie­rungen. Jetzt kündigen sich weitere Feature-Upgrades an. Seit Mitt­woch­abend steht die erste Beta-Version von iOS 17.1 zum Down­load bereit. Es wird zwar noch einige Wochen dauern, bis das Update für alle Kunden frei­gegeben wird. Die Beta-Version gibt aber bereits Aufschluss darüber, welche Neue­rungen auf die Nutzer zukommen.

Wie das Online­magazin iCulture berichtet, zeigen sich bei Apple Music gleich zwei Ände­rungen. Anstelle des bishe­rigen Herz-Symbols für Songs, die man mag, wird nun ein Stern­chen verwendet, mit dem einzelne Musik­stücke, aber auch Alben und Wieder­gabe­listen als Favo­riten markiert werden können. Basie­rend auf den so markierten Lieb­lings­songs wird auch eine neue Play­list erstellt, die diese Titel enthält. Erster Blick auf iOS 17.1

Foto: teltarif.de Beim Erstellen einer eigenen Wieder­gabe­liste stellt die Musik-App unter iOS 17.1 stan­dard­mäßig ein Artwork zur Verfü­gung, das Nutzer als Cover für ihre Wieder­gabe­liste verwenden können. Dabei wird der Name, den der Nutzer für die Play­list eige­richtet hat, auto­matisch über­nommen. Den Angaben zufolge stehen acht verschie­dene Bilder zur Auswahl.

AirDrop via Internet

Eine weitere Neue­rung in iOS 17.1 ist die Möglich­keit, AirDrop-Daten­über­tra­gungen via Internet fort­zusetzen - also beispiels­weise auch über LTE und 5G. Inter­essant ist die Funk­tion, wenn größere Daten­mengen ausge­tauscht werden. Die betei­ligten Geräte müssen dann nicht bis zum Ende der Über­tra­gung neben­ein­ander liegen. In den Einstel­lungen muss der Nutzer sich aber aktiv für die mobile Daten­über­tra­gung entscheiden. Schließ­lich wird das Inklu­siv­volumen des Tarifs verwendet.

Wenn auf dem iPhone iOS 17.1 und auf der Apple Watch die watchOS-Version 10.1 (erste Beta eben­falls verfügbar) instal­liert ist, kann auch NameDrop zwischen iPhone und Apple Watch genutzt werden. Zwischen zwei iPhones können Kontakt­daten bereits ausge­tauscht werden. Nach dem nächsten Update klappt das auch zwischen iPhone und Apple Watch oder zwischen zwei Apple Watches.

Taschen­lampe in der Dynamic Island

Das Taschen­lampen-Symbol in der Dynamic Island erscheint mit iOS 17.1 auch auf iPhone 15 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max). Bislang war das nur beim iPhone 15 Pro (Max) der Fall. Das Symbol soll darauf hinweisen, dass die Taschen­lampen-App ggf. unbe­absich­tigt akti­viert wurde. Eine weitere Neue­rung ist die Möglich­keit, Hinter­grund­bilder zu vergrö­ßern. Kunden einiger Banken in Groß­bri­tan­nien können sich in der Apple Wallet ihren Konto­stand anzeigen lassen. Ob die Funk­tion auf weitere Länder ausge­weitet wird, ist nicht bekannt.

Neben iOS 17.1 und watchOS 10.1 stehen auch die ersten Beta-Versionen von iPadOS 17.1, tvOS 17.1 und macOS 14.1 zum Test bereit.