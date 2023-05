iOS 17: iPhone könnte zum Smart-Display werden

Apples Entwick­ler­kon­ferenz namens WWDC 2023 beginnt am 5. Juni. Im Apple News­room hat der iPhone-Hersteller bereits das Programm bekannt­gegeben. Am 5. Juni, um 19 Uhr zu unserer Zeit, findet die Keynote statt, in deren Rahmen ein Ausblick über die kommenden Soft­ware-Neuheiten für iPhone, iPad und Co. erwartet werden. Entspre­chend werden Ankün­digungen rund um das Smart­phone-Betriebs­system iOS 17 erwartet, das in der finalen Version mit dem Release der iPhone-15-Serie starten dürfte und darüber hinaus für weitere iPhone-Modelle bereit­gestellt werden wird. Mit iOS 17 könnten Modelle wie das iPhone 14 Plus (Bild) Smart-Display-Funktionen bekommen

Bild: teltarif.de Bereits vor dem Start der Entwick­ler­kon­ferenz und damit der offi­ziellen Ankün­digung des smarten Soft­ware-Updates sind Features von iOS 17 durch­gesi­ckert, darunter neue Möglich­keiten für die Apple-Karten-App auf dem Sperr­bild­schirm des iPhones. Und es geht weiter: Der bekannte Bloom­berg-Analyst Mark Gurman berichtet aktuell, dass das iPhone mit iOS 17 einen Smart-Display-ähnli­chen Modus bekommen soll.

iPhone als Smart-Display?

Mark Gurman hat sich mitt­ler­weile mit seinen Analysen einen Namen gemacht. In einem aktu­ellen Tweet (s. unten) ist von einem span­nenden iPhone-Feature die Rede. Demnach soll Apple für das kommende Betriebs­system iOS 17 einen Smart-Display-ähnli­chen Modus für das iPhone planen.

Konkret bedeutet das: Wenn das iPhone gesperrt ist und sich im Quer­format befindet, sollen dort Infor­mationen und Benach­rich­tigungen in ange­passter Anzeige darge­stellt werden. Dabei soll es sich dem Analysten zufolge um einen poten­ziellen Vorläufer für ein eigen­stän­diges Apple Smart Home Hub handeln.

Ein größeres Display, wie das eines Tablets dürfte mit einer solchen Funk­tion noch mehr Komfort bieten. Daher liegt es nahe, dass ein solches Feature auch im für iPads einge­führten iPadOS imple­men­tiert ist.

Google stellte erst kürz­lich das Pixel Tablet vor. Mit dem dazu­gehö­rigen magne­tischen Stand und inte­griertem Laut­spre­cher entsteht daraus ein Tablet-Smart-Hub-Hybrid. Sollte Apple Smart-Display-Features einführen, ist der Gedanke sicher­lich nicht abwegig, dass der Hersteller aus Kali­for­nien künftig ähnliche Lösungen im Tablet-Segment anbietet.

Apple veröf­fent­lichte kürz­lich die finale Version von iOS 16.5 und wenig später die erste Beta-Version von iOS 16.6.