Leak: Diese Neuheiten bringt iOS 17 auf das iPhone

Apple will mit dem iPhone-Update auf iOS 17 den Schwer­punkt auf Perfor­mance und Stabi­lität legen. Einige Feature-Neuheiten gibt es dennoch.

Leak zu iOS 17

Screenshot: Apple, Montage: teltarif.de In knapp zwei Monaten wird Apple im Rahmen seiner jähr­lichen Entwick­ler­kon­ferenz WWDC einen Ausblick auf die großen Soft­ware-Updates für iPhone, Mac und weitere Geräte geben. Für das iPhone ist mit iOS 17 zu rechnen. Bislang war sich die Gerüch­teküchte einig, dass es sich dabei nur um ein kleines Update handelt. Doch was steckt wirk­lich in der neuen iPhone-Firm­ware? Ein auf Twitter veröf­fent­lichter Leak verrät dazu mehr.

Anders als bislang ange­nommen wird Apple für keines der iPhone-Modelle, die iOS 16 bekommen haben, die Unter­stüt­zung einstellen. Das heißt, auch auf dem iPhone 8 (Plus) und dem iPhone X wird sich iOS 17 nutzen lassen. Der Hersteller lege sogar ein Haupt­augen­merk auf die weitere Unter­stüt­zung älterer Geräte.

Unklar sei aber, ob ältere iPads mit A9- und A10-Prozes­soren das Update auf iPadOS 17 erhalten. Das werde sich voraus­sicht­lich in drei bis vier Wochen entscheiden, sodass Apple auf der WWDC eine Liste aller Geräte präsen­tieren kann, die die Updates erhalten.

Schwer­punkt auf Perfor­mance- und Stabi­litäts­ver­bes­serungen

Screenshot: Apple, Montage: teltarif.de Der Bericht unter­mauert bishe­rige Hinweise darauf, dass Apple bei iOS 17 den Schwer­punkt auf Perfor­mance- und Stabi­litäts­ver­bes­serungen legt. Dennoch sei es denkbar, dass die ersten Beta-Versionen auf Geräten mit nur 3 GB Arbeits­spei­cher etwas "holprig" laufen. Im Laufe der Beta-Phase werde es Opti­mie­rungen geben.

Das Kontroll­zen­trum soll sich künftig besser perso­nali­sieren lassen. Zudem plane Apple weitere Funk­tionen für Dynamic Island, das Always-on-Display und die Fokus-Modi. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf neue Benach­rich­tigungs-Optionen und mehr Möglich­keiten zur Perso­nali­sie­rung der Benut­zer­ober­fläche.

Apple expe­rimen­tiert den Angaben zufolge auch mit aktiven Widgets. Es sei aber noch unklar, ob diese bereits mit iOS 17 einge­führt werden. Verbes­serungen sollen zudem für CarKey, die Health-App und die Spot­light-Suche geplant sein. Dazu kommen Ände­rungen für die Kamera-App, die nicht näher bezeichnet werden und mögli­cher­weise nur bei der iPhone-15-Gene­ration greifen.

Updates für weitere Apple-Geräte

Bereits verfügbar sind seit Mitt­woch­abend tvOS 16.4.1 für das Apple TV und HomePodOS 16.4.1 für die smarten Laut­spre­cher von Apple. Für die AirPods hat Apple die Firm­ware-Version 5E133 veröf­fent­licht. Die draht­losen Kopf­hörer werden in der Regel auto­matisch aktua­lisiert, wenn sie in Verbin­dung mit einem Apple-Gerät genutzt werden. Wer AirPods beispiels­weise zusammen mit einem Android-Smart­phone nutzt, kann Soft­ware-Updates nur im Apple Store oder bei auto­risierten Service-Part­nern durch­führen lassen.

