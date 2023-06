Einige iOS-17-Features kommen später

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Wie berichtet hat Apple in dieser Woche die zweite Beta-Version von iOS 17 veröf­fent­licht. Bis zur finalen Version ist es noch ein weiter Weg. Glaubt man einem Bericht des Online­maga­zins 9to5mac, dann werden einige von Apple in Aussicht gestellte Funk­tionen des neuen iPhone-Betriebs­sys­tems auch zum offi­ziellen Start von iOS 17 nicht verfügbar sein.

Genannt wird unter anderem die neue Journal-App, die in Deutsch­land unter der Bezeich­nung "Tage­buch" erscheinen soll. Apple selbst hat eben­falls schon einge­räumt, dass die Appli­kation erst zu einem späteren Zeit­punkt veröf­fent­licht wird. Auch in der Beta-Version von iOS 17 ist von Journal oder Tage­buch noch nichts zu sehen.

Bei der neuen App handelt es sich nicht einfach um einen Text-Editor. Viel­mehr soll das iPhone maschi­nelles Lernen auf dem Gerät nutzen, um dem Nutzer perso­nali­sierte Momente vorzu­schlagen, die dieser viel­leicht als Erin­nerung fest­halten möchte. Der Dienst soll auf Fotos, Musik, Work­outs und anderen Krite­rien basieren.

AirDrop via Internet später

Foto: Apple, Montage: teltarif.de AirDrop soll unter anderem um eine NameDrop genannte Funk­tion erwei­tert werden, die funk­tio­niert, indem man zwei iPhones neben­ein­ander­legt. So sollen sich Rufnum­mern und andere Inhalte austau­schen lassen. Hinweise dazu finden sich in der zweiten Beta-Version von iOS 17. Testen konnten wir das mangels Zweit­gerät mit der Beta-Firm­ware aber noch nicht.

Mit iOS 17 will Apple aber auch ermög­lichen, AirDrop-Daten­über­tra­gungen über Internet fort­zusetzen bzw. zu beenden. Das heißt, die Initi­ierung erfolgt wie gewohnt, indem die Handys sich in unmit­tel­barer Nähe zuein­ander befinden. Danach können die Geräte aber vonein­ander wegbe­wegt werden, und der Daten­transfer wird inter­net­basiert fort­gesetzt. Das soll noch nicht zum Start von iOS 17, sondern erst später funk­tio­nieren.

Auch gemein­same Wieder­gabe­listen in Apple Music verspätet

Erst mit einem "Punkt-Update" für iOS 17, das "später in diesem Jahr" erwartet wird, sollen Nutzer von Apple Music die Möglich­keit bekommen, gemein­same Wieder­gabe­listen einzu­richten und zu bear­beiten. Jeder Teil­nehmer soll Songs hinzu­fügen, löschen oder an eine andere Stelle in der Play­list verschieben können. In einer weiteren Meldung zeigen wir Ihnen iOS 17 auf dem iPhone in Bildern.