iOS 17 jetzt verfügbar: Neue Features für das iPhone

iOS 17 steht zum Download bereit

Foto: teltarif.de Ab sofort steht die finale Version von iOS 17 zum Down­load bereit. Damit endet die Beta-Phase für das neue iPhone-Betriebs­system, die im Juni im Anschluss an die Keynote zur Entwick­ler­kon­ferenz WWDC gestartet wurde. In den ersten Stunden nach der Frei­gabe des Updates greifen in der Regel sehr viele Inter­essenten gleich­zeitig auf die Server von Apple zu, sodass der Umstieg auf die neue Firm­ware etwas länger dauern kann.

Instal­liert werden kann die neue Betriebs­system-Version auf allen Smart­phones von Apple ab dem iPhone XS (Max) und neuer. Auch das iPhone SE der zweiten und dritten Gene­ration lassen sich mit der neuen Firm­ware versorgen. iPhone 8 (Plus) und iPhone X verbleiben hingegen auf iOS 16.x. Erfah­rungs­gemäß versorgt Apple diese Modelle aber noch eine Weile mit Sicher­heits-Updates.

Nicht alle Funk­tionen mit allen iPhones

Foto: teltarif.de Auch mit iOS 17 bleibt es dabei, dass Apple selbst fünf Jahre alte Smart­phones noch mit dem aktu­ellen Betriebs­system versorgt. Aller­dings gibt es hinsicht­lich der Verfüg­bar­keit einiger Funk­tionen Beson­der­heiten zu bedenken. So bringt die neue Soft­ware unter anderem eine verbes­serte Auto­kor­rektur mit sich, für die aber mindes­tens ein iPhone 12 oder neuer benö­tigt wird.

Einige Features, die Apple für das neue Betriebs­system plant, sind zunächst nicht verfügbar, wie der Hersteller im Vorfeld der Frei­gabe von iOS 17 einge­räumt hat. Noch in diesem Jahr will Apple die fehlenden Leis­tungs­merk­male mit weiteren Soft­ware-Updates nach­rei­chen. Um welche Funk­tionen es dabei geht, haben wir in einem eigenen Beitrag aufge­zeigt.

Updates für iPad und Apple Watch

Besitzer eines Tablets von Apple haben eben­falls ab sofort die Möglich­keit, eine neue Betriebs­system-Version zu instal­lieren. iPadOS 17 ist mit dem iPad Pro der zweiten Gene­ration oder neuer, mit dem iPad Air 3 oder neuer, dem iPad 6 oder neuer und dem iPad mini 5 oder neuer kompa­tibel. Die erste Version des iPad Pro und das iPad der fünften Gene­ration verbleiben auf iPadOS 16.x.

Auf der Apple Watch Series 4 oder neuer kann ab sofort watchOS 10 instal­liert werden. Damit versorgt Apple alle Smart­watch-Modelle mit der neuen Firm­ware, die auch mit watchOS 9 versorgt wurden. Im vergan­genen Jahr erhielt die Apple Watch Series 3 die neue Firm­ware nicht mehr. Voraus­set­zung ist aller­dings, dass auf dem iPhone iOS 17 läuft.

iOS 17 lief schon während der Beta-Phase stabil

Wir haben iOS 17 bereits während der Beta-Phase instal­liert und genutzt. Probleme gab es nur bei der aller­ersten Vorschau-Version: Im Juni war die Akku­lauf­zeit deut­lich geringer als gewohnt. Diese Einschrän­kung hatte Apple im Laufe des Beta-Zeit­raums schnell im Griff. Ansonsten war die neue Soft­ware schon in den vergan­genen Monaten gut nutzbar.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits über unsere Erfah­rungen mit der neuen iPhone-Soft­ware berichtet.