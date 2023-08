iOS 17: Neue Beta-Version für das iPhone

Wie berichtet hat Apple am Diens­tag­abend den Termin für sein dies­jäh­riges iPhone-Event offi­ziell verkündet. Am 12. September ab 19 Uhr deut­scher Zeit wird der ameri­kani­sche Konzern Neuheiten verkünden. Dabei geht es neben neuen iPhones und Apple Watches auch um die Betriebs­system-Versionen, mit denen die Gadgets wenige Tage später ausge­lie­fert werden.

Eben­falls am Diens­tag­abend hat Apple neue Beta-Versionen seiner Betriebs­sys­teme veröf­fent­licht. Regis­trierte Entwickler (und Inter­essenten, die sich kosten­frei im Entwickler-Portal regis­trieren), können somit jetzt iOS 17 Beta 8 für das iPhone instal­lieren. Wer an der öffent­lichen Beta-Phase teil­nimmt, kann die sechste Public Beta Version von iOS 17 auspro­bieren. iOS 17 Beta 8 verfügbar

Foto: teltarif.de Neue Vorschau-Versionen hat Apple auch von iPadOS 17 für das iPad, watchOS 10 für die Apple Watch, macOS 14 für Computer und tvOS 17 für das Apple TV zum Down­load bereit­gestellt. Im Anschluss an die Keynote am 12. September sollten die Release Candi­dates der neuen Betriebs­sys­teme für iPhone, iPad und Apple Watch zur Verfü­gung stehen, bevor in der Woche ab 18. September die finalen Versionen an alle Kunden verteilt werden.

Keine offen­sicht­lichen Neuheiten

Wir haben die neue Beta-Version von iOS 17 auf einem iPhone 12 Pro Max instal­liert. Gegen­über der zuletzt veröf­fent­lichten Vorschau-Version gibt es keine sicht­baren Ände­rungen. Apple hat offenbar unter der Haube an Opti­mie­rungen gear­beitet, sodass die neue Firm­ware im September möglichst fehler­frei veröf­fent­licht werden kann.

iPhone 8 und 8 Plus sowie iPhone X werden kein Update auf iOS 17 erhalten. Zuletzt gab es Hinweise, nach denen Apple auch noch eine iOS-Version 16.7 veröf­fent­licht. Eine Beta-Version ist bislang aber nicht verfügbar. Wer ein iPad Pro der ersten Gene­ration oder ein iPad 5 besitzt, muss eben­falls damit leben, dass das Tablet auf iPadOS 16.x verbleibt.

Eine Beson­der­heit ist bei der Apple Watch zu beachten. Zwar können alle Smart­watches von Apple, die mit watchOS 9 kompa­tibel sind, auch auf die Version 10 des Betriebs­sys­tems aktua­lisiert werden. Voraus­set­zung ist aller­dings, dass das mit der Uhr gekop­pelte iPhone mit iOS 17 läuft.

In einem weiteren Beitrag haben wir Ihnen iOS 17 bereits in Bildern gezeigt.